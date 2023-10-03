Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Реала с Наполи в Лиге Чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи".

"Мы будем играть против одной из лучших команд Италии. Они очень хорошо выступили в прошлом году. Это будет упорный и равный матч, потому что у них есть настоящее качество и индивидуальные способности.

Мы должны проявить дисциплинированность. Если мы сможем сделать то же самое, что и в Жироне, то добьемся хорошего результата".