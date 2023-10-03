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Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Реала с Наполи в Лиге Чемпионов
Тренер Реала высказался о предстоящем матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Наполи".
"Мы будем играть против одной из лучших команд Италии. Они очень хорошо выступили в прошлом году. Это будет упорный и равный матч, потому что у них есть настоящее качество и индивидуальные способности.
Мы должны проявить дисциплинированность. Если мы сможем сделать то же самое, что и в Жироне, то добьемся хорошего результата".
Напомним, матч "Наполи" - "Реал" Мадрид состоится сегодня, 3 октября. Игра начнется в 22:00. Команды выиграли свои первые матчи в группе С и набрали по три очка.
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