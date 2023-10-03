Накануне Шахтер прибыл в Бельгию. Дорога длилась более девяти часов

"Шахтер" в рамках групповой стадии текущей Лиги чемпионов совершил второй из запланированных шести переездов. В этом сезоне выходит так, что разницы между домашними и выездными матчами у "горняков" нет. На игру первого тура против "Порту" они добирались более восьми часов почти в тысячу триста километров от границ Украины, сейчас – более девяти часов и на расстояние почти в тысячу шестьсот километров.

Путешествие началось с пригорода Львова в 12:34 по Киеву. В Бельгии же делегация, в отделе прессы которой находится и корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, приземлилась в 21:00 по Киевскому времени. Но это был "только" Брюссель. Еще некоторое время ушло на переезд автобусом в Антверпен.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В общей сложности – более девяти часов.

Следует сказать, что игроки, члены тренерского штаба и менеджмент клуба находятся не в лучшем настроении из-за последних результатов команды. Однако психология может измениться после игры с "Антверпеном". Победа откроет перспективы не занять в этой группе последнее место, что будет считаться успехом для нынешнего "Шахтера". Но матч – завтра (04.10.2023). А сначала – знакомство с Антверпеном и предматчевые медиактивности. Об этом читайте на страницах UA-Футбол.

В 10:40* на стадионе "Босейлстадион" состоится открытая тренировка соперника "Шахтера" - "Антверпена". В 14:00 наставник бельгийцев Марк ван Боммел и один из футболистов проведут пресс-конференцию. В 17:30* на вопросы журналистов ответят главный тренер горняков Патрик ван Леувен и один из игроков. В 18:00 запланирована тренировка украинской команды на вышеупомянутой арене. *Время указано местное.

Заявка "Шахтера" на матч с "Антверпеном":

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризник, Твардовский.

Защитники: Гочолешвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Конопля, Козик, Ракицкий.

Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськов, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.