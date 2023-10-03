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Накануне Шахтер прибыл в Бельгию. Дорога длилась более девяти часов
Четвертого октября горняки сыграют здесь против Антверпена
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" в рамках групповой стадии текущей Лиги чемпионов совершил второй из запланированных шести переездов. В этом сезоне выходит так, что разницы между домашними и выездными матчами у "горняков" нет. На игру первого тура против "Порту" они добирались более восьми часов почти в тысячу триста километров от границ Украины, сейчас – более девяти часов и на расстояние почти в тысячу шестьсот километров.
Путешествие началось с пригорода Львова в 12:34 по Киеву. В Бельгии же делегация, в отделе прессы которой находится и корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, приземлилась в 21:00 по Киевскому времени. Но это был "только" Брюссель. Еще некоторое время ушло на переезд автобусом в Антверпен.
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В общей сложности – более девяти часов.
Следует сказать, что игроки, члены тренерского штаба и менеджмент клуба находятся не в лучшем настроении из-за последних результатов команды. Однако психология может измениться после игры с "Антверпеном". Победа откроет перспективы не занять в этой группе последнее место, что будет считаться успехом для нынешнего "Шахтера". Но матч – завтра (04.10.2023). А сначала – знакомство с Антверпеном и предматчевые медиактивности. Об этом читайте на страницах UA-Футбол.
В 10:40* на стадионе "Босейлстадион" состоится открытая тренировка соперника "Шахтера" - "Антверпена". В 14:00 наставник бельгийцев Марк ван Боммел и один из футболистов проведут пресс-конференцию.
В 17:30* на вопросы журналистов ответят главный тренер горняков Патрик ван Леувен и один из игроков. В 18:00 запланирована тренировка украинской команды на вышеупомянутой арене.
*Время указано местное.
Заявка "Шахтера" на матч с "Антверпеном":
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