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Накануне Шахтер прибыл в Бельгию. Дорога длилась более девяти часов

Лига Чемпионов
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Четвертого октября горняки сыграют здесь против Антверпена

Накануне Шахтер прибыл в Бельгию. Дорога длилась более девяти часов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в рамках групповой стадии текущей Лиги чемпионов совершил второй из запланированных шести переездов. В этом сезоне выходит так, что разницы между домашними и выездными матчами у "горняков" нет. На игру первого тура против "Порту" они добирались более восьми часов почти в тысячу триста километров от границ Украины, сейчас – более девяти часов и на расстояние почти в тысячу шестьсот километров.

Читайте такжеШахтер отправился на матч с Антверпеном. Это всего на четыреста километров дальше, чем клуб добирался на домашнюю игру ЛЧ

Накануне Шахтер прибыл в Бельгию. Дорога длилась более девяти часов - изображение 1

Путешествие началось с пригорода Львова в 12:34 по Киеву. В Бельгии же делегация, в отделе прессы которой находится и корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, приземлилась в 21:00 по Киевскому времени. Но это был "только" Брюссель. Еще некоторое время ушло на переезд автобусом в Антверпен.

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В общей сложности – более девяти часов.

Накануне Шахтер прибыл в Бельгию. Дорога длилась более девяти часов - изображение 2

Следует сказать, что игроки, члены тренерского штаба и менеджмент клуба находятся не в лучшем настроении из-за последних результатов команды. Однако психология может измениться после игры с "Антверпеном". Победа откроет перспективы не занять в этой группе последнее место, что будет считаться успехом для нынешнего "Шахтера". Но матч – завтра (04.10.2023). А сначала – знакомство с Антверпеном и предматчевые медиактивности. Об этом читайте на страницах UA-Футбол.

В 10:40* на стадионе "Босейлстадион" состоится открытая тренировка соперника "Шахтера" - "Антверпена". В 14:00 наставник бельгийцев Марк ван Боммел и один из футболистов проведут пресс-конференцию.

В 17:30* на вопросы журналистов ответят главный тренер горняков Патрик ван Леувен и один из игроков. В 18:00 запланирована тренировка украинской команды на вышеупомянутой арене.

*Время указано местное.

Заявка "Шахтера" на матч с "Антверпеном":

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризник, Твардовский.
Защитники: Гочолешвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Конопля, Козик, Ракицкий.
Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськов, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон, Кащук.
Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
03.10.2023 в 10:44
Снова будут оправдания за очередной про@б. С Кракова например можно полететь в любую страну. В Барселону лететь например 2 часа. Так что пусть не ноют
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