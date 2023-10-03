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Зальцбург - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги чемпионов
Зальцбург - Реал Сосьедад: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Зальцбург" в первом туре победил "Бенфику", но сейчас задача не менее сложная. Надо проявить себя против голодного к победам "Реал Сосьедада".
Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.
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Лига чемпионов. Группа D. Второй тур
03.10.2023. Австрия. Зальцбург. Стадион "Зальцбург"
Арбитр в поле – Бартош Франковский (Польша)
"Зальцбург" (Австрия) 19:45 "Реал Сосьедад" (Испания)
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO
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