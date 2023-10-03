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Унион – Брага. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов
Унион - Брага: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com
"Унион" считается фаворитом этого матча, но легко немцам точно не будет. Возможно, поможет энергия 70 тысяч трибун.
Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига чемпионов, группа C, второй тур
3 октября 2023. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Унион” 19:45 “Брага”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Уніон - БрагаСмотреть трансляцию
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