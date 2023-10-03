  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Унион – Брага. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Унион – Брага. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Унион - Брага: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Унион – Брага. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Фото: twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

"Унион" считается фаворитом этого матча, но легко немцам точно не будет. Возможно, поможет энергия 70 тысяч трибун.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов, группа C, второй тур

3 октября 2023. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Унион” 19:45 “Брага”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Уніон - Брага
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
От Балотелли через Дрогба к Бензема? Виктор Осимхен сбросил скандалы и готов к Реалу
yellow-arrow
Копенгаген - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Зальцбург - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде