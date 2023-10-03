Унион – Брага. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

"Унион" считается фаворитом этого матча, но легко немцам точно не будет. Возможно, поможет энергия 70 тысяч трибун.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.

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Лига чемпионов, группа C, второй тур

3 октября 2023. Берлин, “Олимпиаштадион”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1