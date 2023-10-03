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Копенгаген - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Копенгаген - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Копенгаген - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: пресслужби ФК "Баварія"

UA-Футбол
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"Бавария" в первом туре разобралась с МЮ, а сейчас попытается доказать свой доминантный статус в матче против "Копенгагена". Шансов на успех у мюнхенцев действительно много.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 5.

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Лига Чемпионов. Группа А. 2-й тур

Копенгаген, Паркен

Копенгаген – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу Копенгаген - Баварія
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