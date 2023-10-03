ПСВ - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Обе команды в первом туре не выиграли. Обе стремятся взять свое, чтобы определить амбиции относительно выхода из группы. Обоим некуда отступать.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 7.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Чемпионов. Группа B. 2 тур

Эйндховен. Стадион "Филипс"

Арбитр в поле — Даниэле Орсато (Италия)

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO