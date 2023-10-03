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ПСВ - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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ПСВ - Севилья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

ПСВ - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды в первом туре не выиграли. Обе стремятся взять свое, чтобы определить амбиции относительно выхода из группы. Обоим некуда отступать.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 7.

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Лига Чемпионов. Группа B. 2 тур

Эйндховен. Стадион "Филипс"

Арбитр в поле — Даниэле Орсато (Италия)

"ПСВ" 22:00 "Севилья"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO

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