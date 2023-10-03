Манчестер Юнайтед - Галатасарай. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

К этому матчу "Галатасарай" подходит в статусе команды, имеющей больше турнирных очков. МЮ готов исправлять эту неприятную для себя ситуацию.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 6.

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Лига Чемпионов. Группа А, 2-й тур.

3 октября. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"