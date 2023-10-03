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Манчестер Юнайтед - Галатасарай. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед - Галатасарай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
К этому матчу "Галатасарай" подходит в статусе команды, имеющей больше турнирных очков. МЮ готов исправлять эту неприятную для себя ситуацию.
Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 6.
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Лига Чемпионов. Группа А, 2-й тур.
3 октября. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Манчестер Юнайтед – Галатасарай
Трансляція матчу МЮ - ГалатасарайСмотреть трансляцию
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