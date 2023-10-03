Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ

"Антверпен" в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов против "Шахтера" провел открытую тренировку. На ней побывала и корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Для "Антверпена" это поистине исторический момент, ведь впервые в своей истории команда проведет домашний матч в основной сетке Лиги чемпионов. Ранее "Антверпен" играл в группе Лиги чемпионов на выезде (первый тур текущего группового раунда), а также дома и на выезде в раунде плей-офф квалификации (против АЕКа) из Афин.

Ранее "Антверпен" однажды принимал участие в Кубке Европейских Чемпионов – турнире, предшествующем Лиге чемпионов. В сезоне 1957/58 команда в двух матчах 1/8-й финала уступила "Реалу" 1:2 и 0:6.

Матч с "Шахтером" запланирован на четвертое октября в 19:45.