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Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ

Лига Чемпионов
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Первая в истории

Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Антверпен" в преддверии матча второго тура Лиги чемпионов против "Шахтера" провел открытую тренировку. На ней побывала и корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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Для "Антверпена" это поистине исторический момент, ведь впервые в своей истории команда проведет домашний матч в основной сетке Лиги чемпионов. Ранее "Антверпен" играл в группе Лиги чемпионов на выезде (первый тур текущего группового раунда), а также дома и на выезде в раунде плей-офф квалификации (против АЕКа) из Афин.

Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ - изображение 1

Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ - изображение 2

Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ - изображение 3

Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ - изображение 4

Соперник Шахтера провел открытую тренировку в преддверии матча. Это будет его первая домашняя игра в основной сетке ЛЧ - изображение 5

Ранее "Антверпен" однажды принимал участие в Кубке Европейских Чемпионов – турнире, предшествующем Лиге чемпионов. В сезоне 1957/58 команда в двух матчах 1/8-й финала уступила "Реалу" 1:2 и 0:6.

Матч с "Шахтером" запланирован на четвертое октября в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Антверпен
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