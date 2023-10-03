Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выход Зинченко ожидается. Ланс - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Ланс - Арсенал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images
Лондонский "Арсенал" проэкзаменует сенсацию прошлогоднего розыгрыша Лиги 1 "Ланс". Для французов это важный момент – возвращение Лиги чемпионов на их домашний стадион. Однако у "канониров" свои планы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 5.
Лига чемпионов
Группа B, второй тур
"Ланс" - "Арсенал"
Главный арбитр: Марк Гвида (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Трансляція матчу Ланс - АрсеналСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я
- ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Первый гол Мудрика, новый контракт Бражко, травма Цыганкова. Главные новости за 2 октября
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн