Выход Зинченко ожидается. Ланс - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лондонский "Арсенал" проэкзаменует сенсацию прошлогоднего розыгрыша Лиги 1 "Ланс". Для французов это важный момент – возвращение Лиги чемпионов на их домашний стадион. Однако у "канониров" свои планы.

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Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 5.

Лига чемпионов

Группа B, второй тур

Главный арбитр: Марк Гвида (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4