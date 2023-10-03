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Выход Зинченко ожидается. Ланс - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ланс - Арсенал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Выход Зинченко ожидается. Ланс - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images

UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" проэкзаменует сенсацию прошлогоднего розыгрыша Лиги 1 "Ланс". Для французов это важный момент – возвращение Лиги чемпионов на их домашний стадион. Однако у "канониров" свои планы.

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Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 5.

Лига чемпионов

Группа B, второй тур

"Ланс" - "Арсенал"

Главный арбитр: Марк Гвида (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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