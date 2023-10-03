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Испытания для Трубина. Интер - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интер - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Испытания для Трубина. Интер - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото: slbenfica.pt

UA-Футбол
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Один матч в этой Лиге чемпионов за "Бенфику" Трубин уже отыграл. И тогда пришлось много работать, не пропустить не удалось. Как будет в этот раз? Соперник – куда более грозный, чем "Зальцбург".

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.

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3 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Бенфика"

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