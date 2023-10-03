Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испытания для Трубина. Интер - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Интер - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: slbenfica.pt
Один матч в этой Лиге чемпионов за "Бенфику" Трубин уже отыграл. И тогда пришлось много работать, не пропустить не удалось. Как будет в этот раз? Соперник – куда более грозный, чем "Зальцбург".
Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 2.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
3 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Второй тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Бенфика"
Трансляція матчу Інтер - БенфікаСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вице-президент УЕФА: Сожалею, что моя позиция относительно допуска россиян была трактована иначе
- Входили 13 информаторов. СБУ раскрыла одну из крупнейших сетей агентов РФ под Николаевом
- Стали известны оценки Михаила Мудрика за матч с Фулхэмом
- УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами - Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн