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Хвича Кварацхелия: Я вырос, смотря матчи Реала по телевизору, а теперь они мои соперники на поле

Лига Чемпионов
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Сегодня Наполи сыграет с Реалом

Хвича Кварацхелия: Я вырос, смотря матчи Реала по телевизору, а теперь они мои соперники на поле

Фото: twitter.com/sscnapoli

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Наполи" Хвича Каварацхелия высказался о предстоящей игре против "Реала". "Наполи" примет мадридскую команду во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 22:00.

- Сегодня исторический вечер: мадридский "Реал" приезжает на стадион имени Диего Марадоны.

- Я вырос, смотря матчи "Мадрида" по телевизору, а теперь они мои соперники на поле, на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер.

- Ты говорил, что среди твоих кумиров были двое игроков "белых", Гути и Криштиану Роналду.

- Я наблюдал за ними и пытался подражать их игре, их финтам, их ударам. Они вдохновляли меня.

- Испанский футболист хотел подарить тебе свою футболку.

- Мне нравилось, как он обращался с мячом, я наблюдал за его играми все свое детство и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы поговорить об этом. Мы также обменивались сообщениями, и это сделало меня счастливым. Это было похоже на осуществление маленькой мечты.

- В Грузии много болельщиков "Реала"...

- Да, но я думаю, что теперь будет больше болельщиков "Наполи", - смеясь сказал Кварацхелия.

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
as.com

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