Восемнадцатилетний футболист Антверпена: Наша цель – победить Шахтер

Перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером" 18-летний игрок "Антверпена" Артур Вермерен пообщался с прессой. На мероприятии присутствовала и журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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- Артур, мы видим тебя сегодня на пресс-конференции, хотя ты не так уж часто их посещаешь. Что ты сейчас ощущаешь?

– Я понемногу вхожу в эту ситуацию – когда стою под софитами. Я стараюсь делать все, что могу, наилучшим образом.

– Тебе 18 лет, и ты уже играешь в Лиге чемпионов… что ты чувствуешь?

– Да, мне восемнадцать. Но неважно – восемнадцать или тридцать восемь. Я полон сил, я знаю, что я могу, и что я хочу. И я попытаюсь довести это до логического завершения.

- Последний матч с твоим участием был не лучшим… Видишь ли ты свое место в завтрашнем матче против "Шахтера"?

– Мы вместе с командой все хорошо обсудили. Я надеюсь, что команда мне доверяет. Я постараюсь сделать все, чтобы мы вместе добились успеха.

– Ты играл против "Барселоны" в первом туре. Какие уроки извлек из того матча?

– Я как молодой игрок каждую игру воспринимаю как способ научиться. Конечно, лучше учиться на тех матчах, которые мы выигрываем, но каждый матч, независимо от результата, дает опыт.

– Если думать о будущем, где видишь себя, в каком клубе?

- Любая игра дает возможности для развития и опыта. Я надеюсь, что буду их получать.

- Сейчас вы как команда ощущаете меньшее давление, чем перед матчем с "Барселоной"?

- Давления как такового нет. В первом туре мы сыграли так, как сыграли. Сейчас у нас новый матч, и мы доверяем друг другу. Наша цель – победить.

Напомним, что игра Лиги чемпионов "Антверпен" – "Шахтер" запланирована на среду, 4 октября, в 19:45.