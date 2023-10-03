Наполи – Реал. Онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Чемпион Италии против одного из грандов испанского футбола. "Наполи" желает реабилитироваться за вылет из прошлогодней Лиги чемпионов, а "Реал" в этом турнире всегда нацелен на успех.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 1.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

3 октября. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1