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Наполи – Реал. Онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Наполи - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Наполи – Реал. Онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Италии против одного из грандов испанского футбола. "Наполи" желает реабилитироваться за вылет из прошлогодней Лиги чемпионов, а "Реал" в этом турнире всегда нацелен на успех.

Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 1.

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Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур
3 октября. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Наполі - Реал
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