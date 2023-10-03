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Наполи – Реал. Онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов
Наполи - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency
Чемпион Италии против одного из грандов испанского футбола. "Наполи" желает реабилитироваться за вылет из прошлогодней Лиги чемпионов, а "Реал" в этом турнире всегда нацелен на успех.
Матч второго тура Лиги чемпионов состоится во вторник, 3 октября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO 1.
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Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур
3 октября. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Наполі - РеалСмотреть трансляцию
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