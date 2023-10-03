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Патрик ван Леувен: Давление на меня? Есть, но не со стороны. Внутреннее давление

Лига Чемпионов
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Тренер Шахтера пообщался с прессой перед матчем Лиги чемпионов с Антверпеном

Патрик ван Леувен: Давление на меня? Есть, но не со стороны. Внутреннее давление

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен побывал на предматчевой пресс-конференции накануне поединка второго тура Лиги чемпионов с "Антверпеном". Среди журналистов, общавшихся с наставником "горняков", была и корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

– Хочу спросить о психологической составляющей: насколько трудно настраивать команду, учитывая несколько неудачных результатов?

- Это не просто, потому что речь идет о нескольких аспектах. Это Лига чемпионов, здесь всегда сложно, и это требует дополнительных усилий.

– В первом матче группового раунда вы удивили нас стартовым составом. Будут ли сюрпризы завтра в матче с "Антверпеном"?

- Наша основная цель – это победить. Так что завтра мы увидим, будет ли неожиданность для зрителей. Наша цель, повторюсь, – победить.

- Что можете сказать о вашем завтрашнем сопернике, о его состоянии? Как влияет ситуация на подготовку к матчам в Украине? И влияет ли вообще?

– Мы просматривали видео матчей с участием "Антверпена". Знаем, как играет команда. Мы просчитали все ситуации и варианты. Наша цель – победить и как можно лучше представить себя в завтрашней игре. Что касается ситуации в Украине, это война. Первый сложный момент для нас – это передвижение в пределах страны и за границей. Ибо все это занимает значительно больше времени, чем обычно. Кроме того, во время игр в Украине звучат воздушные тревоги, из-за чего наши матчи длятся более девяноста минут. Это вливает психологически, мотивационно. Но ситуация такая, какая есть. У нас есть война, у нас есть агрессор. Поэтому мы должны подстраиваться.

- После поражения от "Ворсклы" появились новости о вашей возможной отставке. Как вы себя чувствуете в таких условиях? Испытываете ли давление и ощущаете ли поддержку от руководства?

- Результаты, конечно, не такие, как мы ожидали. Есть немного давление, но не со стороны, а внутреннее давление, которое стимулирует. Давление в положительном смысле. Мы нацелены на победу и знаем, какая перед нами завтра стоит задача.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен Антверпен
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