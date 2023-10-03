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Боруссия Дортмунд - Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Боруссия Дортмунд - Милан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4.10.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
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В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 дортмундская "Боруссия" и "Милан" будут бороться за первую собственную победу в текущей кампании. Поединок пройдет на домашней арене немецкого клуба - "Сигнал Идуна Парк".
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В прошлом туре квартета F подопечные Стефано Пиоли, несмотря на тотальную доминацию, не смогли на "Сан-Сиро" дожать "Ньюкасл" и расписали нулевую ничью. В свою очередь, команда Эдина Терзича в Париже уступила "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:2.
Учитывая класс и уровень соперников, "шмели" и "дьяволы" имеют равные шансы на три очка в этой паре.
Матч второго тура группы F Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд - "Милан" состоится в среду, 4-го октября 2023-го года, в 22:00.
Видеотрансляция матча в Украине состоится на ОТТ сервисе Megogo. Начало - 22:00.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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