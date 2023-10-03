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Антверпен — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Антверпен — Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Лиги Чемпионов 4 октября
Аліна Єрофеєва
Донецкий клуб не смог противостоять "Порту" в Гамбурге, однако имеет шанс получить первые сверхважные очки в Бельгии. Смогут ли подопечные Патрика ван Леувена реабилитироваться и завоевать первые очки в турнирную копилку?
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Поединок "Антверпен" — "Шахтер" состоится в среду, 4 октября, на стадионе "Босселстадион" в Антверпене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.
Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.
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