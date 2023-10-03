  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Антверпен — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антверпен — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Антверпен — Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча Лиги Чемпионов 4 октября

Антверпен — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий клуб не смог противостоять "Порту" в Гамбурге, однако имеет шанс получить первые сверхважные очки в Бельгии. Смогут ли подопечные Патрика ван Леувена реабилитироваться и завоевать первые очки в турнирную копилку?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Антверпен" — "Шахтер" состоится в среду, 4 октября, на стадионе "Босселстадион" в Антверпене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисе Megogo.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Антверпен — Шахтер
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете смотреть видеоэфир, читайте текстовую трансляцию на сайте UA-Футбол. Также мы опубликуем аналитический отчет после финального свистка и предложим видеообзор самых опасных моментов поединка.

По теме
yellow-arrow
Порту – Барселона. Анонс и прогноз матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
yellow-arrow
ЛЧ. Унион - Брага 2:3. Камбэк на 90+4 минуте
yellow-arrow
Копенгаген - Бавария. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов телетрансляции Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн Антверпен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде