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Фантастическое голевое соло Беллингема в матче с Наполи. Видео
Его не остановить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" забил в ворота "Наполи" в 1-м тайме дважды. Одни из мячей красивейшим образом забил Джуд Беллингем.
Этот гол вывел "мадридцев" вперед, после того, как Винисиус Жуниор с передачи того же Беллингема сравнял счет.
Забитый мяч стал уже 8-м в 9-ти матчах для Джуда Беллингема в этом сезоне за "Реал". Англичанин показывает просто феноменальную статистику в дебютном сезоне.
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Spokoyno (Київ)
04.10.2023 в 00:14
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