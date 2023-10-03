Фантастическое голевое соло Беллингема в матче с Наполи. Видео

"Реал" забил в ворота "Наполи" в 1-м тайме дважды. Одни из мячей красивейшим образом забил Джуд Беллингем.

Этот гол вывел "мадридцев" вперед, после того, как Винисиус Жуниор с передачи того же Беллингема сравнял счет.

Забитый мяч стал уже 8-м в 9-ти матчах для Джуда Беллингема в этом сезоне за "Реал". Англичанин показывает просто феноменальную статистику в дебютном сезоне.