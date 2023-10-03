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Фантастическое голевое соло Беллингема в матче с Наполи. Видео

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Его не остановить

Фантастическое голевое соло Беллингема в матче с Наполи. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" забил в ворота "Наполи" в 1-м тайме дважды. Одни из мячей красивейшим образом забил Джуд Беллингем.

Этот гол вывел "мадридцев" вперед, после того, как Винисиус Жуниор с передачи того же Беллингема сравнял счет.

Забитый мяч стал уже 8-м в 9-ти матчах для Джуда Беллингема в этом сезоне за "Реал". Англичанин показывает просто феноменальную статистику в дебютном сезоне.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Наполи
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
04.10.2023 в 00:14
Дійсно так "пошити в дурні" ТРЬОХ захисників це КЛАС Одночасно рівень опонентів
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