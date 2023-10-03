Лига Чемпионов. Интер - Бенфика 1:0. Одного Трубина мало

Лига Чемпионов. Группа D. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Бенфика" 1:0

Гол: Тюрам 62

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Дармиан 73), Чалханоглу (Асллани 84), Барелла (Клаассен 90+1), Мхитарян, Димарко (Аугусто 84), Тюрам (Алексис Санчес 73), Лаутаро Мартинес

"Бенфика": Трубин, Ба (Араужо 22), Морато, Отаменди, Бернат (Юрашек 80), Невеш, Кекчу (Чикиньо 69), Ди Мария (Кабрал 80), Рафа (Муса 69), Аурснес, Нерес

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 67, Барелла 68, Думфриз 70, Асллани 90+5

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Финалист Лиги Чемпионов предыдущего сезона и четвертьфиналист двух последних вдруг оказались в неприятной ситуации. "Бенфика" в первом туре проиграла дома "Зальцбургу". Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги отмечал, что незаслуженно, что создала много, но счет на табло. Команда Индзаги также не заслужила ничью в гостях против "Реал Сосьедад", выцарапанную на 87-ой минуте. Заслужила проиграть разгромно.

Так что сегодня для обеих матч был критически важным. В первом тайме это было отлично заметно. Поскольку мы наблюдали за осторожной, нервной игрой. "Бенфика" неожиданно выставила в стартовом составе "фальшивую девятку", а не настоящую, а на левый фланг атаки поставила Аурснеса, игравшего с начала сезона слева в обороне. "Интер" же играл в сильнейшем, привычном составе, но также осторожничал.

Длинный заброс Чалханоглу Думфриз головой замкнул неточно. Длинный заброс в ответ принял Аурснес, и Зоммеру пришлось тащить. Прямой угловой гостей чуть не залетел в ворота. Хозяева вывели Чалханоглу на ударную позицию, но турок пробил туда, где был Трубин. Отбил Анатолий и мощный удар Бареллы из района линии штрафной.

Ближе к концу тайма местные болельщики начали свистеть в адрес своей команды. Хотя, в принципе, они не видели что-то особо новое. В последних матчах их команда бледно играла в первых таймах и даже в начале второго. В субботу начала забивать "Салернитане" в лиге лишь на 62-ой минуте и успела забить четыре.

Забила она тогда силами одного игрока - Лаутаро Мартинес оформил "покер". Здесь он также мог оформить что-то похожее. В целом во втором тайме "Интер" просто разорвал "Бенфику". Чему свидетельство хотя бы счет 16:3 по ударам по воротам в тайме после почти равного в первом (5:3). Лиссабонцы просто развалились, просто исчезли с поля. Их держал на плаву лишь Трубин. Спасший свою команду от верного разгрома.

Спасал также каркас ворот. В него попал Лаутаро с прострела Бареллы слева. Николо избежал офсайда и добивал с острого угла, но Трубин прикрыл. Лаутаро также получил от Тюрама, но перед вратарем пробил в стойку. Думфриз получил на ход от Бареллы справа, прострелил, и Тюрам четко замкнул. Лаутаро обыграл защитника, вышел один-на-один, но Трубин спас. Замыкал прострел Мхитаряна - вновь Трубин, ногой!

Лишь в самой концовке матча "Бенфика" проснулась. Кабрал получил мяч в штрафной, но попал в стойку, державшую сетку ворот. Невеш головой с углового попал в створ, но слабо. Хотя и тогда Лаутаро вновь получил мяч. Под острым углом. Трубин вновь прикрыл ближний угол и отбил ногой. Без него "орлы" сегодня были бы беспощадно разгромлены.

В марте команды уже встречались в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Тогда в Милане была зафиксирована ничья 3:3. Но теперь "Бенфика" не была близкой ни к чему похожему. Она проигрывает первый гостевой матч ЛЧ после десяти матчей без поражений и сразу же стает явным аутсайдером группы. "Интер" же выигрывает пятый домашний из шести, и пятый без пропущенных. Он идет по плану. Ничья в гостях, победа дома.