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ЛЧ. Ланс – Арсенал 2:1. Французское фиаско Артеты

Лига Чемпионов
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Хозяева одержали волевую победу

ЛЧ. Ланс – Арсенал 2:1. Французское фиаско Артеты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов

Группа B, второй тур

"Стад Феликс Боллар"

"Ланс" - "Арсенал" 2:1

Голы: Томассон 25, Вахи 69 – Жезус 14

Ланс: Самба – Градит, Данзо, Медина – Франковский, Менди (Диуф 73), Абдул Самед, Мачадо (Агилар 81) – Сотока, Томассон (Фульгини 73) – Вахи (Саид 74)

Арсенал: Рая – Томмиасу, Салиба, Габриэл, Зинченко (Уайт 70) – Эдегор (Нкетиа 80), Райс, Хавертц (Смит-Роу 71) – Сака (Виейра 34), Жезус, Троссар (Нелсон 71)

Предупреждения: Адбул Самед 90 – Жезус 90

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Ланс
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