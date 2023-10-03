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ЛЧ. Ланс – Арсенал 2:1. Французское фиаско Артеты
Хозяева одержали волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа B, второй тур
"Стад Феликс Боллар"
"Ланс" - "Арсенал" 2:1
Голы: Томассон 25, Вахи 69 – Жезус 14
Ланс: Самба – Градит, Данзо, Медина – Франковский, Менди (Диуф 73), Абдул Самед, Мачадо (Агилар 81) – Сотока, Томассон (Фульгини 73) – Вахи (Саид 74)
Арсенал: Рая – Томмиасу, Салиба, Габриэл, Зинченко (Уайт 70) – Эдегор (Нкетиа 80), Райс, Хавертц (Смит-Роу 71) – Сака (Виейра 34), Жезус, Троссар (Нелсон 71)
Предупреждения: Адбул Самед 90 – Жезус 90
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