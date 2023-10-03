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Копенгаген – Бавария 1:2. Мюнхенцы с боями достигают нужного результата

Лига Чемпионов
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Мусиала и Тель приносят волевую победу

Копенгаген – Бавария 1:2. Мюнхенцы с боями достигают нужного результата

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига Чемпионов. Группа А. 2-й тур

Копенгаген, Паркен

Копенгаген – Бавария 1:2

Голы: Лерагер 55 – Мусиала 67, Тель 83

Копенгаген: Грабара - Анкерсен, Вавро, Дикс (Лунд, 78), Мелинг - Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оускарссон, 85) - Эльюнусси (Ларссон, 85), Классон, Ашури (Бардегджи, 65)

Бавария: Ульрайх - Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис - Лаймер (Горецка, 78), Киммих - Сане (Тель, 78), Мусиала (Мюллер, 77), Коман (Шупо-Мотинг, 87) - Кейн

Предупреждения: Мелинг 54, Лерагер 63, Вавро 90 – Мусиала 67

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В статье: Копенгаген Бавария (Мюнхен)
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