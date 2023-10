ЛЧ. Наполи - Реал Мадрид 2:3. Ляп Кепы, шоу Беллингема и шедевр Вальверде

"Реал" испытал уйму проблем на "Диего Марадона", но с честью из них вышел. Его молодая полузащита - космос.

"Сливочные" лучше начали поединок, и Родриго мог забить, но затем Кепа грубо ошибся на выходе и подарил гол Эстигору. Так "Наполи" не по игре вышел вперед.

Мадрид, однако, даже бровью не повел и гнул дальше свою линию. Гости нащупали слабое место на правом фланге обороны неаполитанцев, и все силы кинули туда. Итог - два эффектных гола. В первом случае Беллингем перехватил мяч и вывел на удар Винисиуса; во втором Джуд сделал все в одиночку.

2 - Jude Bellingham is the third player to score in his first two games for Real Madrid in the @ChampionsLeague, after Christian Karembeu in 1998 and Cristiano Ronaldo in 2009.



