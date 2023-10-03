ЛЧ. Наполи - Реал Мадрид 2:3. Ляп Кепы, шоу Беллингема и шедевр Вальверде

"Реал" испытал уйму проблем на "Диего Марадона", но с честью из них вышел. Его молодая полузащита - космос.

"Сливочные" лучше начали поединок, и Родриго мог забить, но затем Кепа грубо ошибся на выходе и подарил гол Эстигору. Так "Наполи" не по игре вышел вперед.

Мадрид, однако, даже бровью не повел и гнул дальше свою линию. Гости нащупали слабое место на правом фланге обороны неаполитанцев, и все силы кинули туда. Итог - два эффектных гола. В первом случае Беллингем перехватил мяч и вывел на удар Винисиуса; во втором Джуд сделал все в одиночку.

2 - Jude Bellingham is the third player to score in his first two games for Real Madrid in the @ChampionsLeague, after Christian Karembeu in 1998 and Cristiano Ronaldo in 2009.



Impact. pic.twitter.com/utQFjuVI6P — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2023

Осимхен мог подпортить историческое шоу от англичанина, но пробил головой почти в Кепу, и тот отбил. Перерыв.

А сразу после него случился странноватый пенальти. Да, мяч попал в руку Начо, но рикошетом от его же ноги. Разве такое считается? Клеман Тюрпен решил, что да, и Петр Зелинский счет сравнял, что дало сигнал лучшему отрезку "Наполи" в матче. Подачи, активность, два опасных удара от Хвичи и Зелинского - все это было.

Почему "Наполи" так и не забил третий? Вероятно, не хватило ударов от Осимхена. Рюдигер сегодня закрыл его наглухо.

Ну, а "Реал" - это "Реал". Он переждал активность хозяев и ближе к концу перешел в наступление сам, только без нервов, как итальянцы, а планомерно и четко. Один момент, другой - и вот уже Феде Вальверде вколачивает мяч в ворота метров с 25-ти. Есть у Мадрида и такая опция, да.

16 - Vinícius Jr. has now scored 16 goals for Real Madrid in the @ChampionsLeague, equalling Roberto Carlos as the Brazilian with the most goals for the club in the competition.



Samba. pic.twitter.com/Uz6UKLEwkr — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2023

Только "Атлетико" в этом сезоне остановил "Сливочных", но у него совсем не та защита, что у "Наполи". "Партенопеи" старательны, но слишком уязвимы, поэтому и в таблице у них 3 очка, а у "Реала" - 6.

2-й тур ЛЧ. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Эстигор, 19, Зелинский, 54 (с пенальти) - Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 (автогол)

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88) - Ангисса (Симеоне, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелинский (Распадори, 75) - Политано (Эльмас, 70), Осимхен, Кварацхелия

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64) - Вальверде, Чуамени, Кроос (Модрич, 64) - Беллингем - Винисиус (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75)

Предупреждения: Натан, 45 - Камавинга, 29, Беллингем, 70, Кепа, 89