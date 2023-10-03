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ЛЧ. Наполи - Реал Мадрид 2:3. Ляп Кепы, шоу Беллингема и шедевр Вальверде

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Партенопеи" респект за старание

ЛЧ. Наполи - Реал Мадрид 2:3. Ляп Кепы, шоу Беллингема и шедевр Вальверде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli / DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" испытал уйму проблем на "Диего Марадона", но с честью из них вышел. Его молодая полузащита - космос.

"Сливочные" лучше начали поединок, и Родриго мог забить, но затем Кепа грубо ошибся на выходе и подарил гол Эстигору. Так "Наполи" не по игре вышел вперед.

Мадрид, однако, даже бровью не повел и гнул дальше свою линию. Гости нащупали слабое место на правом фланге обороны неаполитанцев, и все силы кинули туда. Итог - два эффектных гола. В первом случае Беллингем перехватил мяч и вывел на удар Винисиуса; во втором Джуд сделал все в одиночку.

Осимхен мог подпортить историческое шоу от англичанина, но пробил головой почти в Кепу, и тот отбил. Перерыв.

А сразу после него случился странноватый пенальти. Да, мяч попал в руку Начо, но рикошетом от его же ноги. Разве такое считается? Клеман Тюрпен решил, что да, и Петр Зелинский счет сравнял, что дало сигнал лучшему отрезку "Наполи" в матче. Подачи, активность, два опасных удара от Хвичи и Зелинского - все это было.

Почему "Наполи" так и не забил третий? Вероятно, не хватило ударов от Осимхена. Рюдигер сегодня закрыл его наглухо.

Ну, а "Реал" - это "Реал". Он переждал активность хозяев и ближе к концу перешел в наступление сам, только без нервов, как итальянцы, а планомерно и четко. Один момент, другой - и вот уже Феде Вальверде вколачивает мяч в ворота метров с 25-ти. Есть у Мадрида и такая опция, да.

Только "Атлетико" в этом сезоне остановил "Сливочных", но у него совсем не та защита, что у "Наполи". "Партенопеи" старательны, но слишком уязвимы, поэтому и в таблице у них 3 очка, а у "Реала" - 6.

2-й тур ЛЧ. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Эстигор, 19, Зелинский, 54 (с пенальти) - Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 (автогол)

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88) - Ангисса (Симеоне, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелинский (Распадори, 75) - Политано (Эльмас, 70), Осимхен, Кварацхелия

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64) - Вальверде, Чуамени, Кроос (Модрич, 64) - Беллингем - Винисиус (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75)

Предупреждения: Натан, 45 - Камавинга, 29, Беллингем, 70, Кепа, 89

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи
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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
04.10.2023 в 00:17
Прекрасный зрелищный матч. Думаю все болельщики получили наслаждение (кроме болельщиков Наполи и болельщиков одного каталонского клуба). Вини, Джуд и Вальверде - просто супер. Эти ребята могут решить всё или почти всё. Радует сыгранность Белингема с партнерами (как будто играет с ними много лет). Кепа.... это просто Кепа. Накосячил. Пусть благодарит названных выше, что выручили. Пенальти левый, но пусть на судей жалуются болельщики того же каталонского клуба, Если бы не этот пенальти, возможно Реал бы засушивал 2-1 и мы бы не увидели шедевр от Вальверде. В общем молодцы.
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0
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Перевзутий
04.10.2023 в 00:05
Отакои
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0
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denis_m
04.10.2023 в 00:05
Якщо Реал не створить сам собі проблеми, то питання з першим місцем у цій группі вирішено.Ліве пенальті на початку другого тайму(навіть Осімхен одразу показав на кутовий),трохи додало впевненості чемпіону Італії,тому прийшлося попотіти в кінці матчу.Беллінгем-машина,майбутній володар ЗМ.
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+2
0
avatar
hrdhrd (Україна)
04.10.2023 в 00:04
Веселый матч, отличный результат, Реал даже толком и скорости не включал) Идеальное исполнение Вини, очередное чудо от Беллингема, пушка Феде В группе задача выхода почти решена, учитывая предстоящие 2 матча с Брагой
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
04.10.2023 в 00:23
Если Реал не создаст себе проблемы сам, то никто ему их не создаст. Брага - команда боевая, учитывая их матч в Берлине. Но 6 очков Реал у них отобрать просто обязан.
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