РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.10.23

Лига чемпионов

Группа G, второй тур

4 октября, 22:00. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

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Третий сезон подряд "быки" и "горожане" пересекаются в рамках Лиги чемпионов. В том числе в 2023 году они уже играли между собой. Тогда "Лейпциг" навязал борьбу в первом, домашнем матче 1/8 финала, однако на "Этихаде" сгорел 0:7. И это еще Холанд – тогда он отличился пять раз в воротах немцев – провел на поле 63 минуты. Сегодня у "быков" есть шанс реабилитироваться перед собственными болельщиками. И опыт недавней победы над "Ман Сити" у них есть.

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Новости РБ Лейпциг

“Быки” начали сезон с победы в Суперкубке Германии, разгромив “Баварию”. В минувшие выходные они также играли с мюнхенцами, и тоже вели в счете, однако не смогли удержать положительный результат. В итоге 2:0 превратилось в 2:2. "Лейпциг" потерял шанс подняться в тройку лидеров Бундеслиги, поэтому пока располагаются на пятом месте с 13-ю очками в активе. Но до первого "Байера" три зачетных пункта, так что все только впереди.

В Лиге чемпионов "Лейпциг" стартовал уверенно. Еще лучше, чем тот же "Сити". Быки приехали в гости к довольно интересному “Янг Бойз” и втрое перестреляли его: как и по ударам по воротам, так и по голам. Команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва немцы отличились еще дважды. Как итог – разделение лидерства в группе после первого тура.

Кадры хозяев

Потерь у "быков" много. Один из лидеров атак в прошлом сезоне Тимо Вернер не сыграет из-за травмы спины. Также не примут участие в этом матче Ольмо, Орбан и Генрихс. Все (кроме Вернера) – ключевые игроки Розе в этом сезоне. Еще и Кампль травмировался против "Баварии", и пока неизвестно, примет ли он участие в поединке сегодня.

Новости Манчестер Сити

У горожан пока черная полоса: они проиграли два последних матча на прошлой неделе. Сначала "Ман Сити" вылетел от "Ньюкасла" из Кубка лиги, а затем проиграл "Вулверхэмптону" в АПЛ. Против "сорок" игра шла особенно плохо, ведь "Ньюкасл" был на равных с подопечными Гвардиолы. А вот "волки", если выделять игру в обороне, были на голову выше и организованнее "Сити". У "Вулверхэмптона" не было много моментов, однако их команда использовала. А "горожане" чуть ли не 90 минут кружили вокруг чужой штрафной и смогли забить лишь прямым ударом со стандарта.

Определенный спад наблюдался и в первом матче группы ЛЧ. Начали защищать свой титул "горожане" из едва ли не самого легкого поединка: домашней встречи против "Црвены Звезды". И даже в таких условиях они умудрились проиграть первый тайм. Правда, 37 ударов за 90 минут все-таки вылились в результат. “Сити” после перерыва забил трижды и вымучил победу количеством.

Кадры гостей

В лазарете все еще находятся де Брюйне и Стоунс. Также Силва пропустил последние три матча – пока его игра под вопросом. В состав также наконец-то вернется Родри, пропустивший последние два матча команды в Англии из-за дисквалификации. В очередной раз подтвердилось, что он очень важный игрок для "горожан": ни Филлипс, ни Ковачич, ни Нунеш не справились с обязанностями испанца.

Последние пять матчей РБ Лейпциг и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

30.09. Лейпциг – Бавария 2:2 (Бундеслига)

27.09. Веен – Лейпциг 2:3 (Кубок Германии)

23.09. Боруссия М – Лейпциг 0:1 (Бундеслига)

19.09. Янг Бойз – Лейпциг 1:3 (ЛЧ)

16.09. Лейпциг – Аугсбург 3:0 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

30.09. Вулвергемптон – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

27.09. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)

23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

19.09. Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (ЛЧ)

16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

Личные встречи между командами

14.03.23. Манчестер Сити – Лейпциг 7:0 (ЛЧ)

22.02.23. Лейпциг – Манчестер Сити 1:1 (ЛЧ)

07.12.21. Лейпциг – Манчестер Сити 2:1 (ЛЧ)

15.09.21. Манчестер Сити – Лейпциг 6:3 (ЛЧ)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 РБ Лейпциг 1 1 0 0 3-1 3 2 Манчестер Сити 1 1 0 0 3-1 3 3 Янг Бойз 1 0 0 1 1-3 0 4 Црвена Звезда 1 0 0 1 1-3 0

Ставки и коэффициенты на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити от UA-Football

Трудно "горожанам" играть на поле "быков" – пока в их активе ни одной победы. В общем "Лейпциг" выглядит дома мощной командой, а против "Манчестер Сити" в небольшом "паде" и подавно должен играть неплохо. Однако с другой стороны Гвардиола теперь располагает Родри, который будет контролировать игру команды. Можно рискнуть и поставить на очень результативный футбол. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 4).