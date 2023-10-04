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РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 04.10.23
За последние несколько лет эти команды уже стали родными
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа G, второй тур
4 октября, 22:00. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)
Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Третий сезон подряд "быки" и "горожане" пересекаются в рамках Лиги чемпионов. В том числе в 2023 году они уже играли между собой. Тогда "Лейпциг" навязал борьбу в первом, домашнем матче 1/8 финала, однако на "Этихаде" сгорел 0:7. И это еще Холанд – тогда он отличился пять раз в воротах немцев – провел на поле 63 минуты. Сегодня у "быков" есть шанс реабилитироваться перед собственными болельщиками. И опыт недавней победы над "Ман Сити" у них есть.
Новости РБ Лейпциг
“Быки” начали сезон с победы в Суперкубке Германии, разгромив “Баварию”. В минувшие выходные они также играли с мюнхенцами, и тоже вели в счете, однако не смогли удержать положительный результат. В итоге 2:0 превратилось в 2:2. "Лейпциг" потерял шанс подняться в тройку лидеров Бундеслиги, поэтому пока располагаются на пятом месте с 13-ю очками в активе. Но до первого "Байера" три зачетных пункта, так что все только впереди.
В Лиге чемпионов "Лейпциг" стартовал уверенно. Еще лучше, чем тот же "Сити". Быки приехали в гости к довольно интересному “Янг Бойз” и втрое перестреляли его: как и по ударам по воротам, так и по голам. Команды обменялись голами в первом тайме, а после перерыва немцы отличились еще дважды. Как итог – разделение лидерства в группе после первого тура.
Кадры хозяев
Потерь у "быков" много. Один из лидеров атак в прошлом сезоне Тимо Вернер не сыграет из-за травмы спины. Также не примут участие в этом матче Ольмо, Орбан и Генрихс. Все (кроме Вернера) – ключевые игроки Розе в этом сезоне. Еще и Кампль травмировался против "Баварии", и пока неизвестно, примет ли он участие в поединке сегодня.
Новости Манчестер Сити
У горожан пока черная полоса: они проиграли два последних матча на прошлой неделе. Сначала "Ман Сити" вылетел от "Ньюкасла" из Кубка лиги, а затем проиграл "Вулверхэмптону" в АПЛ. Против "сорок" игра шла особенно плохо, ведь "Ньюкасл" был на равных с подопечными Гвардиолы. А вот "волки", если выделять игру в обороне, были на голову выше и организованнее "Сити". У "Вулверхэмптона" не было много моментов, однако их команда использовала. А "горожане" чуть ли не 90 минут кружили вокруг чужой штрафной и смогли забить лишь прямым ударом со стандарта.
Определенный спад наблюдался и в первом матче группы ЛЧ. Начали защищать свой титул "горожане" из едва ли не самого легкого поединка: домашней встречи против "Црвены Звезды". И даже в таких условиях они умудрились проиграть первый тайм. Правда, 37 ударов за 90 минут все-таки вылились в результат. “Сити” после перерыва забил трижды и вымучил победу количеством.
Кадры гостей
В лазарете все еще находятся де Брюйне и Стоунс. Также Силва пропустил последние три матча – пока его игра под вопросом. В состав также наконец-то вернется Родри, пропустивший последние два матча команды в Англии из-за дисквалификации. В очередной раз подтвердилось, что он очень важный игрок для "горожан": ни Филлипс, ни Ковачич, ни Нунеш не справились с обязанностями испанца.
Последние пять матчей РБ Лейпциг и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 30.09. Лейпциг – Бавария 2:2 (Бундеслига)
- 27.09. Веен – Лейпциг 2:3 (Кубок Германии)
- 23.09. Боруссия М – Лейпциг 0:1 (Бундеслига)
- 19.09. Янг Бойз – Лейпциг 1:3 (ЛЧ)
- 16.09. Лейпциг – Аугсбург 3:0 (Бундеслига)
Последние пять встреч гостей
- 30.09. Вулвергемптон – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 27.09. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)
- 23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)
- 19.09. Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (ЛЧ)
- 16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
Личные встречи между командами
14.03.23. Манчестер Сити – Лейпциг 7:0 (ЛЧ)
22.02.23. Лейпциг – Манчестер Сити 1:1 (ЛЧ)
07.12.21. Лейпциг – Манчестер Сити 2:1 (ЛЧ)
15.09.21. Манчестер Сити – Лейпциг 6:3 (ЛЧ)
Турнирная таблица группы G
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|4
|Црвена Звезда
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Ставки и коэффициенты на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити от UA-Football
Трудно "горожанам" играть на поле "быков" – пока в их активе ни одной победы. В общем "Лейпциг" выглядит дома мощной командой, а против "Манчестер Сити" в небольшом "паде" и подавно должен играть неплохо. Однако с другой стороны Гвардиола теперь располагает Родри, который будет контролировать игру команды. Можно рискнуть и поставить на очень результативный футбол. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 4).
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