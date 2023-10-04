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Ньюкасл - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Интер – Бенфика, Лига чемпионов, 3 октября 2023
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
Клубы с ближневосточными владельцами встретятся в увлекательном матче под огнями заполненного "Сент-Джеймс Парк".
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Смотрите матч второго тура Лиги чемпионов, группа F, “Ньюкасл" – “ПСЖ” в среду, 4 октября на телеканале Megogo Футбол 2.
Начало матча – 22:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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