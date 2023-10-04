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Ньюкасл - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Интер – Бенфика, Лига чемпионов, 3 октября 2023

Ньюкасл - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

Клубы с ближневосточными владельцами встретятся в увлекательном матче под огнями заполненного "Сент-Джеймс Парк".

Смотрите матч второго тура Лиги чемпионов, группа F, “Ньюкасл" – “ПСЖ” в среду, 4 октября на телеканале Megogo Футбол 2.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

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Трансляція матчу Ньюкасл - ПСЖ
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Ньюкасл - ПСЖ на UA-Футбол>>.

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