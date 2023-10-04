Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Атлетико – Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.10.23 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е "Атлетико" будет принимать нидерландского чемпиона - "Фейенорд". Испанская команда стартовала с ничьей в Риме."Фейенорд" одержал уверенную победу против "Селтика".
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало матча в 19:45. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видео сервисе MEGOGO - MEGOGO Футбол 2. Текстовая онлайн трансляция на UA-Футбол>>>
Популярное сейчас
- Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ланса в Лиге чемпионов
- “Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером
- Провалы английских топов в ЛЧ, всемогущий Беллингем и потеря Цыганкова. Главные новости за 3 октября
- Наполи – Реал. Онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО