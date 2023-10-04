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Атлетико - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Атлетико – Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.10.23 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Атлетико - Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е "Атлетико" будет принимать нидерландского чемпиона - "Фейенорд". Испанская команда стартовала с ничьей в Риме."Фейенорд" одержал уверенную победу против "Селтика".

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Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало матча в 19:45. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видео сервисе MEGOGO - MEGOGO Футбол 2. Текстовая онлайн трансляция на UA-Футбол>>>

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Фейеноорд (Роттердам) Где смотреть футбол
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