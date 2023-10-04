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Трубин: Думаю, что команда во мне уверена

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Украинец поделился комментарием об игре с Интером

Трубин: Думаю, что команда во мне уверена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский кипер Анатолий Трубин доволен своей игрой, но с результатом матча с “Интером”.

“Это был хороший матч для меня, но результат не лучший. Я расстроен. Мы должны продолжать работать. Все знают, что “Интер” – один из крупнейших клубов Европы, и они провели классный матч. В Лиге чемпионов нужно работать".

"Иногда мы делаем ошибки, иногда нам не везет. Это футбол. Выход в плей-офф? “Бенфике” сложно будет это сделать, у нас непростой период, но мы будем бороться до конца”.

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Также Трубин рассказал о своей постепенной адаптации к “Бенфике”.

“Конечно, в начале было тяжело, для было все ново – клуб, люди, нужно было привыкнуть. Все знают, что мой первый матч был неудачным, но это футбол, я продолжил работать дальше, чтобы помочь команде. Сейчас мне комфортнее, и я думаю, что команда уверена в моей работе. Шаг за шагом, я начиная сыгрываться с командой”.

“Стал ли я лучшим игроком матча с “Интером”? Не знаю, вопрос не ко мне. Я расстроен результатом. Нам нужно проанализировать игру. Впереди еще четыре матча”, – цитирует Трубина Record.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Анатолий Трубин
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Источник:
Record

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