Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Думаю, что команда во мне уверена
Украинец поделился комментарием об игре с Интером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский кипер Анатолий Трубин доволен своей игрой, но с результатом матча с “Интером”.
“Это был хороший матч для меня, но результат не лучший. Я расстроен. Мы должны продолжать работать. Все знают, что “Интер” – один из крупнейших клубов Европы, и они провели классный матч. В Лиге чемпионов нужно работать".
"Иногда мы делаем ошибки, иногда нам не везет. Это футбол. Выход в плей-офф? “Бенфике” сложно будет это сделать, у нас непростой период, но мы будем бороться до конца”.
Также Трубин рассказал о своей постепенной адаптации к “Бенфике”.
“Конечно, в начале было тяжело, для было все ново – клуб, люди, нужно было привыкнуть. Все знают, что мой первый матч был неудачным, но это футбол, я продолжил работать дальше, чтобы помочь команде. Сейчас мне комфортнее, и я думаю, что команда уверена в моей работе. Шаг за шагом, я начиная сыгрываться с командой”.
“Стал ли я лучшим игроком матча с “Интером”? Не знаю, вопрос не ко мне. Я расстроен результатом. Нам нужно проанализировать игру. Впереди еще четыре матча”, – цитирует Трубина Record.
Популярное сейчас
- “Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером
- "Этот первый шанс – мой позор". Как 16-летний Месси дебютировал за Барселону
- Провалы английских топов в ЛЧ, всемогущий Беллингем и потеря Цыганкова. Главные новости за 3 октября
- УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами - Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО