Антверпен - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В своем втором матче группы Лиги чемпионов “Шахтер” будет противостоять дебютанту турнира. “Антверпен” и “Шахтер” имеют по ноль очков после первого тура – ставки очень высоки.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Лига чемпионов, группа H, второй тур

4 октября 2023. Антверпен, “Босэйл”

“Антверпен” 19:45 “Шахтер”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Антверпен - Шахтар Смотреть трансляцию