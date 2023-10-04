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Антверпен - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шахтер постарается взять первые очки в группе Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В своем втором матче группы Лиги чемпионов “Шахтер” будет противостоять дебютанту турнира. “Антверпен” и “Шахтер” имеют по ноль очков после первого тура – ставки очень высоки.
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Лига чемпионов, группа H, второй тур
4 октября 2023. Антверпен, “Босэйл”
“Антверпен” 19:45 “Шахтер”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
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