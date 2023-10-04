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Антверпен - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Шахтер постарается взять первые очки в группе Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Антверпен - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

В своем втором матче группы Лиги чемпионов “Шахтер” будет противостоять дебютанту турнира. “Антверпен” и “Шахтер” имеют по ноль очков после первого тура – ставки очень высоки.

Лига чемпионов, группа H, второй тур

4 октября 2023. Антверпен, “Босэйл”

“Антверпен” 19:45 “Шахтер”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Антверпен - Шахтер на UA-Футбол>>.

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