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Беллингем о сравнении с Марадоной: Это слишком, он был лучше меня
Еще один яркий матч Джуда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" с 20-летним английским хавбеком в составе обыграл клуб из Неаполя (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Гол в стиле Марадоны? Это слишком. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно понятно, что он был лучше меня.
Но вот Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!" - сообщил Беллингем.
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Источник:uefa
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