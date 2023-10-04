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Беллингем о сравнении с Марадоной: Это слишком, он был лучше меня

Лига Чемпионов
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Еще один яркий матч Джуда

Беллингем о сравнении с Марадоной: Это слишком, он был лучше меня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Реал" с 20-летним английским хавбеком в составе обыграл клуб из Неаполя (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Гол в стиле Марадоны? Это слишком. Хороший гол, но судя по тому, что я видел на YouTube и в документальных фильмах, совершенно понятно, что он был лучше меня.

Но вот Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!" - сообщил Беллингем.

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В статье: Винисиус Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
uefa

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