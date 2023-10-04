Ньюкасл - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ньюкасл" сможет проверить свои еврокубковые амбиции с "Пари Сен-Жермен", который предпринимает очередную попытку выиграть Лигу чемпионов, в этот раз – с Луисом Энрике.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Лига чемпионов, группа F, второй тур

4 октября 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 22:00 “ПСЖ”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ньюкасл - ПСЖ Смотреть трансляцию