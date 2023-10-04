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Ньюкасл - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч в самой интересной группе Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" сможет проверить свои еврокубковые амбиции с "Пари Сен-Жермен", который предпринимает очередную попытку выиграть Лигу чемпионов, в этот раз – с Луисом Энрике.
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Лига чемпионов, группа F, второй тур
4 октября 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 22:00 “ПСЖ”
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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