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Ньюкасл - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Матч в самой интересной группе Лиги чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Ньюкасл - ПСЖ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" сможет проверить свои еврокубковые амбиции с "Пари Сен-Жермен", который предпринимает очередную попытку выиграть Лигу чемпионов, в этот раз – с Луисом Энрике.

Лига чемпионов, группа F, второй тур

4 октября 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 22:00 “ПСЖ”

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Ньюкасл - ПСЖ на UA-Футбол>>

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