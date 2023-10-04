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Боруссия Дортмунд - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Боруссия Дортмунд - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из топовых матчей второго тура Лиги чемпионов. Хотя "Боруссия" сейчас не впечатляет, имя есть имя. Милан тоже голоден до побед, так что будет весело.

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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

2-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

4.10.2023. Дортмунд, Германия. "Сигналь Идуна Парк"

Арбитр: Шимон Марциняк

"Боруссия" Дортмунд 22:00 Милан

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция Megogo

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Трансляція матчу Боруссія (Дортмунд) - Мілан
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