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Боруссия Дортмунд - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из топовых матчей второго тура Лиги чемпионов. Хотя "Боруссия" сейчас не впечатляет, имя есть имя. Милан тоже голоден до побед, так что будет весело.
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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
2-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24
4.10.2023. Дортмунд, Германия. "Сигналь Идуна Парк"
Арбитр: Шимон Марциняк
"Боруссия" Дортмунд 22:00 Милан
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