Боруссия Дортмунд - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Один из топовых матчей второго тура Лиги чемпионов. Хотя "Боруссия" сейчас не впечатляет, имя есть имя. Милан тоже голоден до побед, так что будет весело.

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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

2-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

4.10.2023. Дортмунд, Германия. "Сигналь Идуна Парк"

Арбитр: Шимон Марциняк

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