Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Лейпциг" и "Манчестер Сити" часто играют между собой в Лиге чемпионов. И "быки" дома частенько дают достойный бой. Как будет в этот раз?

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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

Лига чемпионов

Группа G, второй тур

4 октября, 22:00. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5