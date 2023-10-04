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Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Лейпциг - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Лейпциг" и "Манчестер Сити" часто играют между собой в Лиге чемпионов. И "быки" дома частенько дают достойный бой. Как будет в этот раз?

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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.

Лига чемпионов

Группа G, второй тур

4 октября, 22:00. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

"Лейпциг" - "Манчестер Сити"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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Трансляція матчу Лейпциг - Манчестер Сіті
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