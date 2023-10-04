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Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лейпциг - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/RBLeipzig / Автор невідомий
"Лейпциг" и "Манчестер Сити" часто играют между собой в Лиге чемпионов. И "быки" дома частенько дают достойный бой. Как будет в этот раз?
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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Лига чемпионов
Группа G, второй тур
4 октября, 22:00. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)
"Лейпциг" - "Манчестер Сити"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Трансляція матчу Лейпциг - Манчестер СітіСмотреть трансляцию
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