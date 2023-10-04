Селтик - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Лацио" в первом туре чудом ушел от поражения, забив гол на последних минутах усилиями вратаря. Будет ли какое-нибудь чудо на этот раз в матче против "Селтика"?

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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 6.

4 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур

Глазго. "Селтик Парк"