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Селтик - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Селтик - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" в первом туре чудом ушел от поражения, забив гол на последних минутах усилиями вратаря. Будет ли какое-нибудь чудо на этот раз в матче против "Селтика"?
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Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 6.
4 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур
Глазго. "Селтик Парк"
"Селтик" - "Лацио"
Трансляція матчу Селтік - ЛаціоСмотреть трансляцию
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