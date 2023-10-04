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Это тоже Лига чемпионов. Црвена Звезда - Янг Бойз. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча
Црвена Звезда - Янг Бойз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
В Лиге чемпионов бывают и такие матчи – совсем не яркие по вывеске. Но как есть. Ценители экзотики могут посмотреть "Янг-Бойз" – "Црвена Звезда".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги чемпионов состоится в среду, 4 октября, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит MEGOGO – MEGOGO Футбол 7.
Лига Чемпионов. Группа G, 2-й тур.
4 октября. 22:00. Белград. "Райко Митич"
Црвена Звезда - Янг Бойз
Трансляция: Megogo Football 7
Трансляція матчу Црвена Звезда - Янг БойзСмотреть трансляцию
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