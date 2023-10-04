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Антверпен – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между бельгийским "Антверпеном" и донецким "Шахтером".
Подопечные Патрика Ван Леувена без шансов уступили "Порту", а команда Марка Ван Боммеля с треском проиграла "Барселоне". Теперь "Антверпен" и "Шахтер" встретятся в очной битве. Готовы ли "горняки" завоевать три очка? Чей футбол будет эффективнее? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 октября – в 19:40 по киевскому времени.
Комментатор: Любомир Сирский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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