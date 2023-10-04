  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Антверпен – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антверпен – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Антверпен – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между бельгийским "Антверпеном" и донецким "Шахтером".

Читайте такжеМарк ван Боммел и его банда: факторы, которые сделали Антверпен таким крутым

Подопечные Патрика Ван Леувена без шансов уступили "Порту", а команда Марка Ван Боммеля с треском проиграла "Барселоне". Теперь "Антверпен" и "Шахтер" встретятся в очной битве. Готовы ли "горняки" завоевать три очка? Чей футбол будет эффективнее? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 октября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
Лейпциг - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Первый успех Белика. Антверпен U19 - Шахтер U19 1:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Атлетико - Фейенорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ройял Антверпен Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн Антверпен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде