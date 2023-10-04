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Атлетико - Фейенорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Прямая трансляция Лиги чемпионов из Мадрида

Атлетико - Фейенорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е "Атлетико" будет принимать "Фейенорд".

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Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало матча в 19:45. Онлайн прямая видео трансляция матча состоится на видео сервисе MEGOGO - MEGOGO Футбол 2. Текстовая онлайн трансляция на UA-Футбол>>>

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Атлетіко - Феєнорд
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