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Забитый пенальти помог сровнять. Сараево U19 - Рух U19 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Рух сыграли вничью с боснийской командой Сараево

Забитый пенальти помог сровнять. Сараево U19 - Рух U19 1:1. Обзор матча и видео голов

ФК Рух

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Львовяне встретились с боснийским "Сараевом". Гости забили первыми, на 23 минуте матча, "Рух" смог сравнять только после перерыва - с пенальти отличился 18-летний Андрей Китела. Но в компенсированное арбитром время Кителе пришлось покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве. Игрок получил две желтые карточки, из-за удаления он пропустит ответный поединок.

“Рух” U-19 – “Сараево” U-19 1:1

Голы: Китела 66 (пен.) – Нуркович 23

Удаление: Китела 90+4

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В статье: Лига чемпионов Рух U19 (Львов)
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