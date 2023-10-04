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Забитый пенальти помог сровнять. Сараево U19 - Рух U19 1:1. Обзор матча и видео голов
Рух сыграли вничью с боснийской командой Сараево
ФК Рух
Львовяне встретились с боснийским "Сараевом". Гости забили первыми, на 23 минуте матча, "Рух" смог сравнять только после перерыва - с пенальти отличился 18-летний Андрей Китела. Но в компенсированное арбитром время Кителе пришлось покинуть поле и оставить свою команду в меньшинстве. Игрок получил две желтые карточки, из-за удаления он пропустит ответный поединок.
“Рух” U-19 – “Сараево” U-19 1:1
Голы: Китела 66 (пен.) – Нуркович 23
Удаление: Китела 90+4
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