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Конопля, Матвиенко, Ракицкий и Азаров в старте Шахтера на Антверепен

Лига Чемпионов
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Стартовые составы команд

Конопля, Матвиенко, Ракицкий и Азаров в старте Шахтера на Антверепен

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 4 октября, "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов сыграет выездной матч с бельгийским «Антверпеном».

Поединок начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

"Антверпен": Бюте, Батайе, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Вермверен, Эккеленкамп, Кейта, Муйя, Баликвиша, Янссен

Запасные: де Волф, Ламменс, Керк, Юсуф, Иленихена, Эджуке, ван ден Босх, Валенсия

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Крыськив, Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Антверпен
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
04.10.2023 в 18:55
микіла азаров?
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