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Конопля, Матвиенко, Ракицкий и Азаров в старте Шахтера на Антверепен
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 4 октября, "
Поединок начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
"Антверпен": Бюте, Батайе, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Вермверен, Эккеленкамп, Кейта, Муйя, Баликвиша, Янссен
Запасные: де Волф, Ламменс, Керк, Юсуф, Иленихена, Эджуке, ван ден Босх, Валенсия
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Крыськив, Сикан.
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
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