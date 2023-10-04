Конопля, Матвиенко, Ракицкий и Азаров в старте Шахтера на Антверпен

Сегодня, 4 октября, " Шахтер " во втором туре Лиги чемпионов сыграет выездной матч с бельгийским «Антверпеном».

Поединок начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

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"Антверпен": Бюте, Батайе, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Вермверен, Эккеленкамп, Кейта, Муйя, Баликвиша, Янссен

Запасные: де Волф, Ламменс, Керк, Юсуф, Иленихена, Эджуке, ван ден Босх, Валенсия

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Крыськив, Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Мироши, Козик, Кастилло, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келси

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также на YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.