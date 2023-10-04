  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Шахтер проспал первый тайм, включился во втором, и отыгрался с 0:2

ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Все было на волоске. После двух контрастных таймов. После первых 45 минут, когда казалось, что “Шахтер” и Патрик ван Леувен прошли точку невозврата – “горняки” проигрывали 0:2 и хуже ничего быть не могло.

После того, как во втором тайме мы увидели совсем другой “Шахтер”. Украинская команда заиграла с энергией, характером, заметны были и тактические рокировки. Да, “Антверпен” стал много ошибаться, но эти ошибки были вызваны действиями “Шахтера”. Секунды отделяли “Шахтер” от победы, но Степаненко сыграл рукой в своей штрафной. К мячу подошел Тоби Алдервейрелд, капитан и самый известный футболист “Антверпена”. Тот самый Алдервейрелд, который забил победный гол в драматической развязке чемпионата Бельгии и принес “Антверпену” чемпионство. От его удара вновь зависело многое. Тоби… промахнулся.

Красивая, эмоциональная победа “Шахтера”, которая запомнится надолго.

“Шахтер” не проигрывал бельгийским командам в Лиге чемпионов после 13 матчей, но в спасении этой серии уже после первых минут верилось мало. “Шахтер” был очень медленным и невразумительным, и на его фоне “Антверпен” мог производить впечатление топ-клуба. Уже на третьей минуте бельгийская команда забила гол. Ракицкий завозился c мячом у полукруга своей штрафной, его обокрал Вермерен, пас на Арбнора Майю, Азаров отыгран, удар в угол – 1:0.

“Антверпен” не мог поверить своему счастью, а “Шахтер” не мог ответить ничем. “Горняки” очень легко теряли мяч при попытках выхода в атаку, но не могли вернуть его назад – прессинг “Шахтера” и вся структура игры “горняков” вызывала много вопросов.

В конечном итоге “Шахтер” смог организовать два шанса. Сначала Сикан с близкой дистанции пробил в защитника, а Степаненко промахнулся на добивании, а затем Кулибали выбил мяч из-под ног Матвиенко после углового. Центрбек “Шахтера” уже готов был заносить мяч в ворота.

ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер - изображение 1

К слову, Матвиенко действовал в паре с Ракицкий. Нечасто можно увидеть, когда два левоногих центрбека играют вместе, и этот матч продемонстрировал почему – Ракицкого тянуло ближе в центр, и когда Конопля застревал в атаке, в защите “Шахтера” образовывалась дыра.

Так и был забит второй гол в ворота Ризныка. Атака была разыграна через два паса. “Шахтер” не успел перестроиться после своей атаки, Бюте дал пас Вермерену, а 18-летний хавбек перерезал полполя точным пасом на Баликвишу. Назарина не сумел подстраховать Коноплю, а Ризнык неудачно вышел из ворот – 2:0.

ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер - изображение 2

Нужно отдать должное ван Леувену. Пока интернет-комментаторы отправляли его в отставку, тренер “Шахтера” не только смог зарядить команду на ударный второй тайм, но и рассказал ей, что нужно делать для перелома. “Шахтер” отныне без мяча играл по схеме 4-4-2, что позволяло ему лучше перекрывать привычные каналы передач игрокам “Антверпена”. Во владении Судаков действовал в более свободной роли. Бельгийцы не были к этому готовы.

И началось. Удары, моменты, удары, моменты. Голевая атака уже на 48-й минуте – Крыськив пробил в штангу, Назарина – в Бюте, и уже Сикан добивал мяч в ворота.

“Шахтер” продолжал давить. Камбэк, который казался немыслимым после второго гола “Антверпена”, ставал все более осязаемым. Но случился он при странных обстоятельствах. Каждый гол страннее другого.

Сначала удар со штрафного Ракицкого. Удар, признаться, не самый удачный – низом, в стенку, но рикошетом от Баликвиши мяч отлетел в ворота.

И третий гол – настоящий подарок. Зубкова ударили по ногам, вингер “Шахтера”, падая, ударил Вейндала, и выключил его из эпизода. Бюте отправился за мячом, и оставил пустыми ворота, но не рассчитал свой выход, Назарина забрал мяч, и точно навесил на Сикана – 3:2!

ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер - изображение 3

Ван Леувен до последнего не проводил замены, и “Шахтер”, ожидаемо, подсел в конце встречи. Оставались секунды… и затем случился еще подарок – удивительный промах Алдервейрелда.

“Шахтер” берет первые очки в группе. Что это было? Везение, характер, гениальное тренерское вмешательство? Узнаем только в следующих матчах.

фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Лига чемпионов, группа H, второй тур. Антверпен, “Босэйл”

“Антверпен” – “Шахтер” 2:3

Голы: Муя 3, Баликвиша 33 – Сикан 48, Ракицкий 71, Сикан 76

На 90+7 минуте Алдервейрелд не реалиховал пенальти (мимо)

“Антверпен”: Бюте – Батай, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал (Илехена 83) – Кейта (Юсуф 83) – Муйя (ван ден Бош 88), Вермерен, Эккеленкамп (Валенсия 74), Баликвиша – Янссен

“Шахтер”: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля – Назарина, Степаненко – Крыськив, Судаков, Зубков – Сикан (Швед 87)

Предупреждения: Кейта 12, Янссен 37, Алдервейрелд 90+1 – Конопля 36, Ракицкий 66, Сикан 82

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Порту" 1 1 0 0 3-1 +2 3
2 "Барселона" 1 1 0 0 5-0 +5 3
3 "Шахтер" 2 1 0 1 4-5 -1 3
4 "Антверпен" 2 0 0 2 2-8 -6 0
По теме
yellow-arrow
Сикан - о критике: даже после такой игры ничего не изменится. Такие у нас, к сожалению, люди
yellow-arrow
Артем Федецкий: Поединок в Антверпене прибавит положительных эмоций Шахтеру
yellow-arrow
Тренер Антверпена: Мы пошли отдыхать со счетом 2:0
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Патрик ван Леувен Антверпен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (101)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
04.10.2023 в 23:48
Красунчики. Не без везіння, але дуже важлива перемога в подальшій боротьбі за місце в ЛЄ.
Ответить
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
04.10.2023 в 23:37
Проиграл Антверпен, а не выиграл Шахтёр. Второй и третий голы чистый фарт, незабытый пенальти на последних секундах, куча моментов у хозяев. Шахтёр заиграл только тогда, когда Антверпен уже пририсовали себе 3 очка. Но главное результат! И реальные шансы теперь на еврокубковую весну. Будем надеяться, что эта победа придаст им уверенности в себе
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
04.10.2023 в 23:10
Грали 2 команди, які дуже багато помиляються. Команди явно не рівня ЛЧ.На щастя, нам пощастило трохи більше. Треба заробляти очки і бабки, може і гра з досвідом прийде. Дуже потрібна перемога.
Ответить
0
-2
Одіссей (Донецьк)
04.10.2023 в 22:58
До зимы тренера менять не будут.Напоминает сезон 2008/09.Тоже тяжело начинали а потом бац и кубок выиграли)
Ответить
+1
0
denis_m
04.10.2023 в 22:57
Молодці.Перший гол у свої ворота привіз Ракицький,другий - Різник,побіг кудись виручати.У другомі таймі ці ДВОЄ плюс Сікан-герої матчу!!! Проявили характер,браво.На третє місце тепер можно розраховувати і на еврокубкову весну.
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
04.10.2023 в 23:18
Ярік, видно що отримує від повернення задоволення. Собі привіз, побіг там забив. все на позитиві.А який він веселий був як в кінці сезона з дніпром побились, начн після дня народження
Ответить
0
0
Number13 (Мариуполь)
04.10.2023 в 22:47
МОЛОДЦЫ!!! С победой!
Ответить
+2
0
kre4et (Киев)
04.10.2023 в 22:44
Вболівальники шахти повинні мені пиво поставити, бо поки я не увімкнув матч - грали вони не дуже добре, судячи з результату першого тайму. В другому таймі фарт був на боці гірників! По грі сподобались Зубков - дуже старався і в основному загроза воротам суперника йшла від нього, Судаков - гра йшла через нього і він вже по праву є одним з лідерів, Азаров - якщо судити тільки по другому тайму, то він мабуть найкраща опція на лівому фланзі захисту. Різник, Степаненко, Криськів і Сікан на рівні. Від Матвієнка, Назаренка і Коноплі чекаю кращої гри в наступних матчах єврокубків.
Ответить
0
-4
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:58
Якщо ти так ефективно подивишся решту матчів у групі, тобі ще й на коньяк перепаде))
Ответить
+2
0
Monte Kristo (Київ)
04.10.2023 в 22:26
Матч посмотрю. Резалтом доволен. Есть у меня чуйка что в перериве Ринат с битой заходил
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:39
Особо приветливо с Сиканом пообщался
Ответить
+1
0
Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 22:23
Товарищи,где вы смотрите матчи?Какие сайты?Я пират старый и неприемлю мегого или какие-то платформы...Заранее спасибо
Ответить
0
-1
download1 (huyersk)
04.10.2023 в 22:23
давай мило - скину
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 22:24
gooool365, в Израиле только его смотрю
Ответить
+2
0
Monte Kristo (Київ)
04.10.2023 в 22:24
Livetv
0
0
Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 23:15
Всем спасибо!Хочу глянуть наших в ЕК и никак.
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
04.10.2023 в 22:21
После первого тайма подумал - ну все, хана Шахтеру. А тут такой камбек. Видимо получили бамбулей от Леувена в перерыве за сонную игру. И как заиграли во втором. И скорости включили, и в борьбу все время шли, да так, что Антверпен, который видимо уже решил, что 3 очка в кармане, офигел. И спропустил три гола. Сегодня Сикану респект, Конечно, можно говорить, что третий гол вратарь сам подарил Шахтеру, но такая ошибка видимо тоже результат той нервозности, которую Шахтер своей игрой соорудил для бельгийцев. И незабитый ими пенальти тоже с этим связан. Только вот никак не пойму, зачем такой опытный игрок как Степаненко во время пробития штрафного в своей штрафной широко расставляет руки в стороны? Что ж. Шахтеру поздравления с победой, хотелось бы чтобы и дальше команда демонстрировала ту игру, которую мы увидели сегодня во втором тайме. Поздравления и молодежке, которая тоже проигрывая, сумела выиграть сегодня у бельгийцев. Ну и наверное у Леувена полегчало на душе. Отставка видимо отодвинулась.
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
04.10.2023 в 22:26
А я ось подумав, а якщо це ставка на гру - перший тайм заощаджуємо сили, стоїмо ,а увесь другий - б'ємо втомленого суперника? Можливо таке ? Бо усі 90 хвилин бігати могло б стати проблемою, враховуючі рівень УПЛ.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:32
но ТАК стоять - это нужно уметь: технический брак, привозы, ни пасов, ни отборов, никакой компактности, ...
0
0
download1 (huyersk)
04.10.2023 в 22:13
Це чисто магія, неймовірні емоції! Таке пригнічення на душі після першого тайму - вішайся. Що то було ? В другому чиста насолода - неймовірна драма, фантастичні голи, та фантастична роз'язка. Досі не віреться в кінцевий підсумок! УРААААА PS Радий за Степана, що йому не доведеться перейматися через привезений пенальті!
Ответить
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 22:11
Очень шикарный обзор, главное-подробный))
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:13
ручка села у аффтара))
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:16
Некогда столько читать, что там хоть понаписали?
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:20
Красива, емоційна перемога "Шахтаря", яка запам'ятається надовго. (с)
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:21
+1
0
avatar
Бapceлиниyc
04.10.2023 в 22:06
Браво Шахтёр!
Ответить
+5
0
vlotko (Броди)
04.10.2023 в 22:05
У перерві, мабуть "Лужний -мотиватор", завітав у роздягальню Шд. Два кардинально різних тайми у виконанні Шд, можуть якщо " червоний півень в зад клюне " .
Ответить
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
04.10.2023 в 22:05
Висновки: В "Шахтарі" найкращий тренер. Вболівальники завжди вірили в нього! Футболісти "Шахтаря" в своїх штанцях були дуже схожі на скаутів.Поздоровляю з перемогою!
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:01
Ну и с голом Рака фартонуло конечно. Уже и не вспомню, когда Шахтер последний раз со штрафных забивал. А такой корявый в ЛЧ напомнил гол Бахарева Арсеналу.
Ответить
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:00
А если по делу, то 1-й тайм это хучшее что я видел в исполнении ШД при Леувене - стоячий футбол, море брака, больше двух точных пасов подряд - проблема. А во втором тайме смогли удивить. Причём больше удивили бельгийцы - просто поменялись ролями с нашими. Не думал что кто-то умеет заниматься дикими привозами лучше чем Шахтер.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:02
это ещё ризнык 2 (!!!!) раза обыграл напа бельгийского - могло бы быть хуже
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:09
Бельгийский воротник победил в ляпах. Ризнык хоть штрафной потянул.
+3
0
balamyt (Boston)
04.10.2023 в 21:58
Спасибо. Шахтеру за валидольные эмодели..но главное результат . Конкретно приятно удивили..Значит порох ещё есть
Ответить
+1
0
Cassid (Kiev)
04.10.2023 в 21:57
Еееее. Что-то меня эмоции захлестнули.
Ответить
+1
0
mr.Smith
04.10.2023 в 21:56
Молодці
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
04.10.2023 в 21:56
За те шо витягнули таку безнадьогу респект, але питань по грі дуже багато. І думаю голландця від звільнення цей результат не врятує. В обороні як був прохідний двір, так і залишається. Рак не рівень лч вже років 5, за що з ним пітерські ганд*ни не хотіли продовжувати контракт. Ці дві гри це довели. З плюсів, чергова сильна (на продаж) гра Судакова і непогана гра Криси на фланзі. І сіканіо 2 рази в рік попав)) Короче ситуативно можна радіти результату і надіятись принаймні на лє, але...
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:58
ракитос играл правого цз - для него (левши) это непривычно, а других с опытом нет в обойме
Ответить
+3
0
Romerik (YNWA)
04.10.2023 в 22:03
Маємо шо маємо
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:04
Крыськив пока что светлое пятно в команде, Судаков нестабильный, через раз играет нормально.
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 22:06
Рак забил, не привез, и в поле остался! Показатель.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:07
рак привёз как раз - с его "дриблинга" пришёл первый гол
+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
04.10.2023 в 21:55
Якщо чесно-я в шоці.
Ответить
+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.10.2023 в 21:55
Велика подяка також і капітану бельгійців. Коли ще так поталанить? Коли цей Антверпен взагалі востаннє грав у єврокубках, не кажучі вже про ЛЧ? Вони у себе чемпіонами стали випадково, завдяки кумедному збігу обставин на останніх хвилинах останнього туру.
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
04.10.2023 в 22:18
ніби у 1950-х роках щось там вигравали ще і грали у єврокубках ,якщо не плутаю у передматчевій студії чув
Ответить
+1
0
grasshopper1 (Харьков)
04.10.2023 в 21:54
Вимкнути після 2:0. Не можна мені нервувати. Другий гол воротарський. Навіщо було виходити?
Ответить
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 22:04
100%, Резник виноват.
Ответить
+1
0
svistim (Одесса)
04.10.2023 в 21:53
это просто цирк на дроте но все равно спасибо за характер и очки в рейтинг
Ответить
+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
04.10.2023 в 21:53
Це фантастика!!!Щось я не пригадую, що наші клуби в ЛЧ робили такі камбеки після 0-2.Молодці!!!Підняли настрій українцям!!!!З перемогою!
Ответить
+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:54
некоторые на какули всё равно исходят))
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:54
алени
Ответить
+2
0
Romerik (YNWA)
04.10.2023 в 21:57
З загребом 3 забивали за 15 хвилин, правда там нічия)
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
04.10.2023 в 21:53
Ничего, Антверпен свое в ответке возьмёт
Ответить
0
-10
Po4eson (Одесса)
04.10.2023 в 21:54
За щеку
Ответить
+5
-1
aleks68
04.10.2023 в 21:56
ты тоже возьмёшь?рот пополощи и приготовься ......
Ответить
+4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 22:02
Дебил
Ответить
+5
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:23
Второй пошёл! Остались жажа и бокасса
Ответить
+2
0
avatar
Saturn (Киев)
04.10.2023 в 21:52
Молодці, але валідольно
Ответить
+4
0
svistim (Одесса)
04.10.2023 в 21:52
это просто цирк. но все равно с победой и очками в рейтинг. молодддддцы
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:51
и да, где массовые замены для активной игры в концовке матча? все ж наелись уже, а пётр иваныч одного сикана заменил на винни пуха
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:07
но хорошо, что не было шарнирного дрыщеватого бондаренко
Ответить
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:13
Оо, это да
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:35
а, и жвачного кащука на левом фланге
0
0
MaximSK (Киев)
04.10.2023 в 21:49
Теперь появились хорошие шансы в борьбе за третье место, потому что и Шахтеру и Антверпену будет трудно брать очки в играх с Порту и Барсой, и Шахтеру достаточно будет ничья в домашней игре с Антверпеном.
Ответить
+1
0
Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 21:46
Вот вам и «старый» Ракицкий!!!Браво горняки!Отлично!Вова,****,их ****!
Ответить
+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 21:49
Не повезло тебе сегодня - пришлось Шахтер хвалить
Ответить
+4
0
Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 21:50
Судьба такая!Если молодцы,то молодцы!
+3
-1
aleks68
04.10.2023 в 21:57
...... продажный.как флюгер
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 22:14
Не продажный - справедливый!
0
0
vlotko (Броди)
04.10.2023 в 22:20
Ракицький, початку "привіз ", а потім повезло з штрафним. Якби не рикошет, то удар з штрафного, явно не йшов у площину воріт.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:25
он шёл как раз во вратаря
0
0
жека-киев (биг виладж)
04.10.2023 в 23:25
Пепе 40 років, і він гра в Порту, в основі!
Ответить
0
0
Перевзутий
04.10.2023 в 21:46
Красавцы! Респектос!
Ответить
+3
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
04.10.2023 в 21:45
Шкода, що Ант не забив пенальті - за таку нездарну гру після третього забитого треба карати!
Ответить
+2
-14
Po4eson (Одесса)
04.10.2023 в 21:50
Ваша справа, але 99% українців так не думають
Ответить
+6
-1
aleks68
04.10.2023 в 21:58
пойди удавись
Ответить
+4
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
04.10.2023 в 21:44
ДЯКУЄМО! Молодці хлопці!
Ответить
+6
0
aleks68
04.10.2023 в 21:44
с победой!
Ответить
+3
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
04.10.2023 в 21:44
Я в шоке про пенальти. Такое чувство что так было задумано. Последняя минута и ОПЫТНЫЙ игрок во время удара по воротам расставляет руки в стороны? Это реально???? Не верю. Но все равно всех с победой
Ответить
+6
-1
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 21:47
И Алдервейрелд тоже не сплоховал, исполнил как договаривались
Ответить
+4
-2
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
04.10.2023 в 21:49
0
0
Термит (Київ)
04.10.2023 в 21:44
Неочікувано, особливо після Ворскли, але приємно. Дякую!
Ответить
+3
0
Mexxxxx (Просяная)
04.10.2023 в 21:43
Так а сразу в футбол играть, с первого тайма. Приятно конечно так выигрывать, но с таким соперником нужно и главное можно играть первым номером. Ну та ладно, молодцы, с победой
Ответить
+5
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:48
В бразильские времена было б где-то 4-1 в пользу ШД
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:51
4-2 (фактор пятова)
0
0
aleks68
04.10.2023 в 21:43
клизмы иногда помогают.с победой!!!
Ответить
+3
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 21:43
Всех с победой, лучший тайм сезона!!! Слава Украине!!! Детали для специалистов.
Ответить
+5
0
Консул (Звягель )
04.10.2023 в 21:43
Вітаю Шахтар з грою в другому таймі та перемогою!
Ответить
+4
0
Prideman (Lviv)
04.10.2023 в 21:43
Нічого такий камбек))
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:43
обкакасса, выходи
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 21:43
Ну и Шахтер не Шахтер, если не устроит валидол на последних секундах, два капитана облажались
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:42
3 привоза - 2 гола (спасибо алдервейрелду)! сколько можно привозить???
Ответить
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 21:42
Плюсуйте, кто после 1 тайма отправлял Леувена в отставку и материл Сикана))
Ответить
+11
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:43
+100500)))
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 21:45
Я на той же позиции и остался.
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 21:45
Ну хотя бы не после этой игры
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:50
я после второго гола вообще перестал смотреть - аццкое зрелище было)) потом переключаю: 2:1 и наши как-бы активничают - смарю... и опа: рикошет, а потом и тупняк бельгийского вратаря... ну и аджика на шашлыке - незабитый пеналь!))
Ответить
+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.10.2023 в 22:00
У меня вообще ночная смена, во 2 тайме наушники сели, одной рукой работаю, в другой телефон)))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:10
проводные носи))
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
04.10.2023 в 21:41
Молодці.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 21:41
с победой!!!
Ответить
+6
0
avatar
Бapceлиниyc
04.10.2023 в 22:09
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде