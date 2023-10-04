ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер

Все было на волоске. После двух контрастных таймов. После первых 45 минут, когда казалось, что “Шахтер” и Патрик ван Леувен прошли точку невозврата – “горняки” проигрывали 0:2 и хуже ничего быть не могло.

После того, как во втором тайме мы увидели совсем другой “Шахтер”. Украинская команда заиграла с энергией, характером, заметны были и тактические рокировки. Да, “Антверпен” стал много ошибаться, но эти ошибки были вызваны действиями “Шахтера”. Секунды отделяли “Шахтер” от победы, но Степаненко сыграл рукой в своей штрафной. К мячу подошел Тоби Алдервейрелд, капитан и самый известный футболист “Антверпена”. Тот самый Алдервейрелд, который забил победный гол в драматической развязке чемпионата Бельгии и принес “Антверпену” чемпионство. От его удара вновь зависело многое. Тоби… промахнулся.

Красивая, эмоциональная победа “Шахтера”, которая запомнится надолго.

⏱️ Antwerp 1-0 Shakhtar (3')

⏱️ Antwerp 2-0 Shakhtar (33')

⏱️ Antwerp 2-1 Shakhtar (48')

⏱️ Antwerp 2-2 Shakhtar (71')

⏱️ Antwerp 2-3 Shakhtar (76')



????#UCL pic.twitter.com/pFO3rGY2fe — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2023

“Шахтер” не проигрывал бельгийским командам в Лиге чемпионов после 13 матчей, но в спасении этой серии уже после первых минут верилось мало. “Шахтер” был очень медленным и невразумительным, и на его фоне “Антверпен” мог производить впечатление топ-клуба. Уже на третьей минуте бельгийская команда забила гол. Ракицкий завозился c мячом у полукруга своей штрафной, его обокрал Вермерен, пас на Арбнора Майю, Азаров отыгран, удар в угол – 1:0.

“Антверпен” не мог поверить своему счастью, а “Шахтер” не мог ответить ничем. “Горняки” очень легко теряли мяч при попытках выхода в атаку, но не могли вернуть его назад – прессинг “Шахтера” и вся структура игры “горняков” вызывала много вопросов.

В конечном итоге “Шахтер” смог организовать два шанса. Сначала Сикан с близкой дистанции пробил в защитника, а Степаненко промахнулся на добивании, а затем Кулибали выбил мяч из-под ног Матвиенко после углового. Центрбек “Шахтера” уже готов был заносить мяч в ворота.

К слову, Матвиенко действовал в паре с Ракицкий. Нечасто можно увидеть, когда два левоногих центрбека играют вместе, и этот матч продемонстрировал почему – Ракицкого тянуло ближе в центр, и когда Конопля застревал в атаке, в защите “Шахтера” образовывалась дыра.

Так и был забит второй гол в ворота Ризныка. Атака была разыграна через два паса. “Шахтер” не успел перестроиться после своей атаки, Бюте дал пас Вермерену, а 18-летний хавбек перерезал полполя точным пасом на Баликвишу. Назарина не сумел подстраховать Коноплю, а Ризнык неудачно вышел из ворот – 2:0.

Нужно отдать должное ван Леувену. Пока интернет-комментаторы отправляли его в отставку, тренер “Шахтера” не только смог зарядить команду на ударный второй тайм, но и рассказал ей, что нужно делать для перелома. “Шахтер” отныне без мяча играл по схеме 4-4-2, что позволяло ему лучше перекрывать привычные каналы передач игрокам “Антверпена”. Во владении Судаков действовал в более свободной роли. Бельгийцы не были к этому готовы.

И началось. Удары, моменты, удары, моменты. Голевая атака уже на 48-й минуте – Крыськив пробил в штангу, Назарина – в Бюте, и уже Сикан добивал мяч в ворота.

“Шахтер” продолжал давить. Камбэк, который казался немыслимым после второго гола “Антверпена”, ставал все более осязаемым. Но случился он при странных обстоятельствах. Каждый гол страннее другого.

Сначала удар со штрафного Ракицкого. Удар, признаться, не самый удачный – низом, в стенку, но рикошетом от Баликвиши мяч отлетел в ворота.

И третий гол – настоящий подарок. Зубкова ударили по ногам, вингер “Шахтера”, падая, ударил Вейндала, и выключил его из эпизода. Бюте отправился за мячом, и оставил пустыми ворота, но не рассчитал свой выход, Назарина забрал мяч, и точно навесил на Сикана – 3:2!

Ван Леувен до последнего не проводил замены, и “Шахтер”, ожидаемо, подсел в конце встречи. Оставались секунды… и затем случился еще подарок – удивительный промах Алдервейрелда.

“Шахтер” берет первые очки в группе. Что это было? Везение, характер, гениальное тренерское вмешательство? Узнаем только в следующих матчах.

фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Лига чемпионов, группа H, второй тур. Антверпен, “Босэйл”

“Антверпен” – “Шахтер” 2:3

Голы: Муя 3, Баликвиша 33 – Сикан 48, Ракицкий 71, Сикан 76

На 90+7 минуте Алдервейрелд не реалиховал пенальти (мимо)

“Антверпен”: Бюте – Батай, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал (Илехена 83) – Кейта (Юсуф 83) – Муйя (ван ден Бош 88), Вермерен, Эккеленкамп (Валенсия 74), Баликвиша – Янссен

“Шахтер”: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля – Назарина, Степаненко – Крыськив, Судаков, Зубков – Сикан (Швед 87)

Предупреждения: Кейта 12, Янссен 37, Алдервейрелд 90+1 – Конопля 36, Ракицкий 66, Сикан 82