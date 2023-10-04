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Шахтер пропускает на 3-й минуте в матче с Антверпеном. Бельгийская команда не могла забить 4 матча – Видео

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Быстрый мяч пропускают дончане

Шахтер пропускает на 3-й минуте в матче с Антверпеном. Бельгийская команда не могла забить 4 матча – Видео

Фото: sporza.be

Новина українською

"Антверпен" открыл счет на 2-ой минуте противостояния с "Шахтером" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого момента бельгийская команда не могла поразить ворота соперника на протяжении 360 минут (4-х матчей).

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Артур Вермеерен отдал результативный пас в штрафную, после которого Арбнор Муя пробил по воротам "Шахтера". Вратарю не удалось спасти "Шахтер".

В первом туре "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3. У команды Ван Лувена пока 0 очков.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Ройял Антверпен
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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
04.10.2023 в 20:30
Грьобані позорники, немає гри зовсім, шо вони там тренують, у шо грають-це жах
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Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 20:11
Антверпен Дай Газуууу!
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efim423 (odessa)
04.10.2023 в 20:04
походу сегодня последний матч голансдского физрука , рак зараковал ))
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