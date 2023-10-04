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Поплыли: Шахтер пропустил второй в матче с Антверпеном – Видео
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Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Антверпен" удвоил преимущество в противостоянии 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером". В этот раз отличился Мишель-Анже Баликвиша.
Вновь Артур Вермеерен отдал результативный пас, мастерски сыгравшись с Мишелем-Анже Баликвишей. Последний точно пробил с границ штрафной.
33' Мишель-Анже Баликвиша - 2:0.
Это первые голы "Антверпена" за 4 матча. Автор первого гола в ворота "дончан" Муя не мог забить месяц.
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Комментарии (5)
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Kaiso Vegas
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