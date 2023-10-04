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Поплыли: Шахтер пропустил второй в матче с Антверпеном – Видео

Лига Чемпионов
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Поплыли: Шахтер пропустил второй в матче с Антверпеном – Видео

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"Антверпен" удвоил преимущество в противостоянии 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером". В этот раз отличился Мишель-Анже Баликвиша.

Вновь Артур Вермеерен отдал результативный пас, мастерски сыгравшись с Мишелем-Анже Баликвишей. Последний точно пробил с границ штрафной.

33' Мишель-Анже Баликвиша - 2:0.

Это первые голы "Антверпена" за 4 матча. Автор первого гола в ворота "дончан" Муя не мог забить месяц.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Ройял Антверпен
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Комментарии (5)
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Kaiso Vegas
04.10.2023 в 20:44
Ван Леувен - це карма керівництву Шахтаря: навіщо було висмикувати Йовічевіча у Дніпра-1, щоб списати його вже через сезон? Що ми маємо за підсумком: Ахмєтов та Ко пересрали єврокубковий сезон 2022/2023 Дніпру-1, пересрали єврокубковий сезон 2023/2024 Зорі, пересрали єврокубковий сезон 2023/2024 фанатам Шахтаря. Але найголовніше - те, що Україна не дораховується очок у таблиці коеф.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.10.2023 в 20:57
Так це суть таких бандюків-провінциалів. Нехай моя корова здохне, але ж головне пограбувати та насрати іншим. Щоб навіть і не мріяли чимось загрожувати "великому" шахтарю у внутрішніх змаганнях всілякі там дніпряни та луганці. Молодих краще маринувати роками в Маріуполі, аби тільки не дай боже не заграли в інших клубах. Нехай згніє, але нікому не дістанеться.
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
04.10.2023 в 20:42
После первого тайма Шахтёр - печальное зрелище! Защита дырявая, а в нападении смогли за тайм организовать одну атаку. Если так будут играть и во втором тайме, то команда явно не готова к ЛЧ. С Барселоной тогда будет вообще торба голов
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0
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tolina-ystas (Краматорск)
04.10.2023 в 20:35
При такой игре в защите и таком количестве технического брака трудно расчитывать па хороший результат.
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+1
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.10.2023 в 20:33
Шахтар - це сила. В Україні правда, але то таке...
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0
0

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