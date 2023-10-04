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Шахтер вышел с перерыва и отыграл 1 мяч в матче с Антверпеном. Сикан забил головой

Лига Чемпионов
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Нужно забивать дважды

Шахтер вышел с перерыва и отыграл 1 мяч в матче с Антверпеном. Сикан забил головой

Фото - Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" отыграл 1 матч в противостоянии с "Антверпеном". Даниил Сикан отличился спустя 3 минуты после выхода из перерыва.

Даниил Сикан оказался самым высоким в штрафной "Антверпена" и отыграл 1 мяч в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

48' Даниил Сикан – 2:1.

Напомним, что "Шахтер" проиграл в первом туре "Порту" со счетом 1:3. У "дончан" 0 очков в группе.

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В статье: Шахтер (Донецк) "Арена Корнинтианс" (Бразилия) Ройял Антверпен
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