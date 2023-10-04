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Ракицкий сравнивает счет противостояния с Антверпеном, а Сикан выводит дончан вперед. Счет на табло 2:3 в пользу гостей

Лига Чемпионов
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Отыгрались и вышли вперед

Ракицкий сравнивает счет противостояния с Антверпеном, а Сикан выводит дончан вперед. Счет на табло 2:3 в пользу гостей

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"Шахтер" отыгрался и вышел вперед за 6 минут. Сначала Ракицкий сравнял, а потом Сикан дал "дончанам" преимущество.

Ярослав Ракицкий пробил со штрафного. Удар закончился рикошетом от защитника бельгийцем, который привел к голу.

71' Ярослав Ракицкий - 2:2.

Назарина отдал отличный голевой пас, а Даниил Сикан буквально расстрелял ворота соперников с близкого расстояния.

77' Даниил Сикан - 2:3.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Ройял Антверпен
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