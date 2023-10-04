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Ракицкий сравнивает счет противостояния с Антверпеном, а Сикан выводит дончан вперед. Счет на табло 2:3 в пользу гостей
Отыгрались и вышли вперед
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Шахтер" отыгрался и вышел вперед за 6 минут. Сначала Ракицкий сравнял, а потом Сикан дал "дончанам" преимущество.
Ярослав Ракицкий пробил со штрафного. Удар закончился рикошетом от защитника бельгийцем, который привел к голу.
71' Ярослав Ракицкий - 2:2.
Назарина отдал отличный голевой пас, а Даниил Сикан буквально расстрелял ворота соперников с близкого расстояния.
77' Даниил Сикан - 2:3.
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