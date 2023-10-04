Ракицкий сравнивает счет противостояния с Антверпеном, а Сикан выводит дончан вперед. Счет на табло 2:3 в пользу гостей

"Шахтер" отыгрался и вышел вперед за 6 минут. Сначала Ракицкий сравнял, а потом Сикан дал "дончанам" преимущество.

Ярослав Ракицкий пробил со штрафного. Удар закончился рикошетом от защитника бельгийцем, который привел к голу.

71' Ярослав Ракицкий - 2:2.

Назарина отдал отличный голевой пас, а Даниил Сикан буквально расстрелял ворота соперников с близкого расстояния.

77' Даниил Сикан - 2:3.