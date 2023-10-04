Настоящая перестрелка в Мадриде. Атлетико - Фейеноорд 3:2

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур. 04.10.23

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

"Атлетико" - "Фейеноорд" 3:2

Голы: Мората 12, 47; Гризманн 45+4 - Эрмосо (автогол) 7; Ганцко 34

"Атлетико": Облак; Лино (Галан), Эрмосо, Витсель, Аспиликуэта, Молина (Рикельме); Сауль, Коке, Де Пауль (Льоренте); Гризманн (Корреа), Мората

"Фейеноорд": Велленройтер; Гертрейда, Траунер (Ниукоп), Ганцко, Гартман; Виффер (Лингр), Зерруки (Джаханбакш), Тимбер; Стенгс, Уэда (Минте), Пайшао

Две команды, которые дарят настоящее футбольное зрелище для своих болельщиков в последних матчах, не могли сыграть по-другому в сегодняшнем поединке. Роттердамцы активно начали матч, уже с первых минут матча футболисты "Фейеноорда" показали, что не боятся грозного соперника.

Подопечные Арне Слота шокировали "Атлетико" уже на 7 минуте встречи быстрым голом, Тимбер разрезным пасом вывел Уэду на свидание с Облаком, японец пробил в голкипера, а от Яна мяч попал в набегавшего Эрмосо и влетел в сетку ворот.

Пропущенный мяч разбудил "матрасников". "Атлетико" пошел вперед отыгрываться и сразу же результативно - Де Пауль отдавал пас в разрез на Сауля, который находился в офсайде, но защитник роттердамцев Виффер в подкате зацепил мяч, который откатился к Морате, а Альваро расстрелял ворота в одно касание. Арбитр сначала отменил гол из-за явного офсайда у мадридцев, но после просмотра видеоповтора изменил свое мнение и засчитал гол.

Середина тайма проходила на встречных курсах, свои моменты имели обе команды, подопечные Слота играли дерзко и атаковали большими силами и это дало свои плоды.

На 34 минуте футболисты "Фейеноорда" заработали штрафной. Ганцко оторвался от всех в момент выверенного навеса и пробил с лету из вратарской площадки, Облак парировал удар в крайне сложной ситуации, но Ганцко никто не помешал добить мяч в сетку ворот. 1:2 в пользу гостей.

Далее роттердамцы могли забивать и в третий раз, но Траунер с десяти метров пробил выше ворот после выверенного паса Стэнгса. Дерзкая игра "Фейеноорда" заставляла подопечных Симеоне нервничать и много фолить.

Но на перерыв команды ушли при счете 2:2. "Атлетико" пошел на последний в этом тайме штурм ворот Велленройтера во время розыгрыша углового. Мяч заметался возле вратарской площадки после удара Лино и Гризманн умудрился забить ударом в падении через себя.

Команды не собирались сбавлять обороты и на старте второго тайма этого огненного поединка.

В перерыве Симеоне отреагировал на провалы в центре поля. Де Пауль, только что восстановившийся от травмы и не набравший форму, был заменен Маркусом Льоренте. И уже на 47 минуте Маркус выполнил кросс с фланга в центр штрафной, который в падении замкнул Альваро Мората, 3:2 в пользу "матрасников", дубль у Мораты.

"Фейеноорд" был шокирован, но не находился в нокауте. Подопечные Слота не собирались мириться с таким развитием событий, роттердамцы шли активно в атаки и создавали много моментов, но где-то выручал Облак, где-то не хватало футбольного везения.

Концовка матча выдалась крайне эмоциональной, футболисты отдали все силы на поле, но результат так и остался в пользу более опытной команды. "Фейеноорд" после этого поединка заслуживает наибольших комплиментов и создается впечатление, что подопечные Арне Слота еще поборются за выход из группы.