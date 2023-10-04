ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Милан 0:0. Снова проклятые нули для дьяволов

"Дьяволы" вышли более заряженными на игру. В первые минут миланцы были очень активными и пытались обострять у ворот "шмелей", заработав несколько угловых. Однако инициатива надолго не задержалась у подопечных Стефано Пиоли. "Боруссия" оттеснила соперника от своих ворот и игра перешла в центр поля. В первые 20 минут игра проходил достаточно статично, коллективы не рисковали и не допускали серьезных ошибок в обороне.

Серьезную угрозу для дортмундской команды представляла скорость вингера "россонери" Рафаэля Леау. В одном из эпизодов португалец классно разобрался на фланге, пробросил мяч и Шлоттербеку ничего не оставалось кроме того как сбивать игрока "Милана".

Команды поровну владели мячом, что вообще не устраивало болельщиков на "Сигнал Идуна Парк". Фанаты немецкого клуба ожидали от футболистов "Боруссии" высокой скорости, активности и прессинга. Однако у гостей хорошо получалось сбивать темп игры.

Во второй половине первых 45 минут "шмели" все же сумели нарастить темп и создали несколько неплохих моментов. Сначала опасно пробивал Фюллькруг, а после этого Брант пытался забить ударом через себя. Однако было ощущение, что миланцы не включились еще на полную мощность. И наиболее опасный момент в первом тайме пришел именно от "россонери". После подачи с углового в штрафной площадке хозяев поля произошла суматоха, в которой Оливье Жиру получил возможность в упор расстрелять голкипера "Боруссии", однако француз, как казалось, не ожидал такого шанса и в одно касание пробил над перекладиной.

Команды заканчивали первый тайм значительно активнее чем начинали. У Дортмунда было еще несколько неплохих попыток все же размочить счет, но то надежно играл Майк Меньян, то не хватало скорости, чтобы завершить атаку. Так в одном из моментов Марко Ройс не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть скидку на пустые ворота.

Матч стартовал во втором тайме в таком же высоком темпе, команды играли вообще без центра поля, быстро переходя от обороны в атаку. Отличный шанс, чтобы наконец открыть счет имел Кристиан Пулишич. Вингер "дьяволов" получил мяч в штрафной площадке, однако с удобной позиции пробил прямо в голкипера своей бывшей команды. В целом к голу был ближе итальянский клуб.

Еще один хороший шанс был в конце поединка. Флоренци зряче выполнил дальнюю передачу на Леау, португалец принял мяч в штрафной и выполнил заброс на дальнюю штангу, где врывался Эрнандес. Однако француз пробил выше ворот Кобеля. Еще убийственный момент произошел на 86-й минуте: Чуквуезе не смог один на один переиграть вратаря "шмелей", а Рейндерс не был точен на добивании из-за пределов штрафной площади.

В итоге вторая половина встречи получилась более тактической и менее бешеной по темпу. Отсутствие голов не полностью отражает картину матча, так как поединок получился достаточно насыщенным и тяжелым для обоих коллективов. Это тот самый случай, когда ничья не удовлетворила ни одну из команд. Для Дортмунда это лишь первое очко в двух турах. А для миланцев вторая нулевая ничья в главном еврокубке подряд.

2-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

4.10.2023. Дортмунд, Германия. "Сигналь Идуна Парк"

Арбитр: Шимон Марциняк

"Боруссия" Дортмунд - "Милан" 0:0

"Боруссия": Кобель, Бенсебаини, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Озкан, Джан, Мален (Байно-Гиттенс 72), Ройс (Нмеча 72), Брандт (Адееми 64), Фюллькруг (Мукоко 85).

Запасные: Лотка, Майер, Адееми, Алле, Байно-Гиттенс, Вольф, Зюле, Мукоко, Нмеча, Рейна.

Главный тренер: Эдин Терзич.

"Милан": Меньян, Эрнандес, Томори, Тиав, Калабрия (Флоренци 69), Рейндерс, Побега (Адли 58), Муса, Леау, Жиру (Окафор 69), Пулишич (Чуквуэзе 69).

Запасные: Миранте, Спортьелло, Адли, Бартезаги, Йович, Кьер, Окафор, Флоренци, Чуквуэзе.

Предупреждения: Шлоттербек 19, Хуммельс 81 - Рейндерс 23, Джан 25, Муса 88