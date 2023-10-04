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Сикан - лучший игрок матча Антверпен - Шахтер. Кипер хозяев Бутес - худший

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Оценки за матч

Сикан - лучший игрок матча Антверпен - Шахтер. Кипер хозяев Бутес - худший

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Во 2-м туре группы Лиги чемпионов "Шахтер", уступая по итогам первого тайма 0:2 "Антверпену", вырвал итоговую победу 3:2.

Известные статистические порталы SofaScore и WhoScored подвели итог матча и выставили оценки игрокам.

По оценке обоих сайтов, лучшим игроком матча был признан форвард "горняков" Даниил Сикан, который оформил дубль.

Он получил оценку от SofaScore 8.8 и от WhoScored 8.4.

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Хорошие оценки получил и Ярослав Ракицкий (7.9 и 7.7 соответственно).

Также отметим, что худшим игроком матча был признан кипер "Антверпена" Жан Бутес, который неуверенно сыграл в двух эпизодах с голами "горняков".

Сикан - лучший игрок матча Антверпен - Шахтер. Кипер хозяев Бутес - худший - изображение 1Сикан - лучший игрок матча Антверпен - Шахтер. Кипер хозяев Бутес - худший - изображение 2
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В статье: Шахтер (Донецк) Антверпен
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:27
Небось ещё и в команду недели попадёт))
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