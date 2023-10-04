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Сикан - лучший игрок матча Антверпен - Шахтер. Кипер хозяев Бутес - худший
Оценки за матч
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Во 2-м туре группы Лиги чемпионов "Шахтер", уступая по итогам первого тайма 0:2 "Антверпену",
Известные статистические порталы SofaScore и WhoScored подвели итог матча и выставили оценки игрокам.
По оценке обоих сайтов, лучшим игроком матча был признан форвард "горняков" Даниил Сикан, который оформил дубль.
Он получил оценку от SofaScore 8.8 и от WhoScored 8.4.
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Хорошие оценки получил и Ярослав Ракицкий (7.9 и 7.7 соответственно).
Также отметим, что худшим игроком матча был признан кипер "Антверпена" Жан Бутес, который неуверенно сыграл в двух эпизодах с голами "горняков".
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