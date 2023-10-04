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Ван Леувен: В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический
Шахтер, проигрывая 0:2 после первого тайма, сумел вырвать победу
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен на послематчевой пресс-конференции подвел итог
– Что вы сказали команде в перерыве, чтобы игроки вышли на второй тайм и смогли разорвать "Антверпен"?
– Мы играли с "Антверпеном" для местных болельщиков. Мы также играли для украинских болельщиков, сидевших на трибунах. Мы играем для тех, кто сейчас в Украине, кто следил по телевидению. Мы также поняли, что должны сделать игру для них, потому что они нас поддерживают всеми силами. Небольшие изменения, которые мы провели в тактике, привели к голам во втором тайме.
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– В чем вы видите разницу между таймами?
– Мы отреагировали на тактику "Антверпена". Мы от них ожидали немного другого. Они показали, что показали. "Шахтер" обязан был пластически поменять свою тактику. В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический аспект игры, что и принесло хороший результат.
– Теперь международная пауза. Команда не будет играть следующие две недели. Можно ли рассматривать это как негатив, потому что такой положительный результат мог стать катализатором для дальнейших игр команды?
– Сейчас игроки будут участвовать в национальных матчах. Также будут и тренировочные поединки. Это все будет играть положительную роль для подготовки к следующим матчам ЛЧ.
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