Сикан - о критике: даже после такой игры ничего не изменится. Такие у нас, к сожалению, люди

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан после матча с "Антверпеном" (3:2) рассказал о своем отношении к критике.

– Честно, мне кажется, что даже после такой игры это останется. И ничего толком не изменится. Такие у нас, к сожалению, люди. Но мы будем только улучшаться, надеюсь.

– Доволен собой?

– Конечно, доволен. Но больше всего доволен командой.

– Таккие 2 разных тайма.

– Я могу сказать только одно – во втором тайме был "Шахтер" и была команда. Мы перевернули игру, сделали этот камбэк вместе с командой и штабом. Болельщики, которых было много, нам очень помогли.

– Тогда логичный вопрос – кто был в первом тайме?

– Не знаю.

– Это ваши дебютные голы в еврокубках. Какие вообще эмоции?

– Это, знаете, маленькая мечта – забить первые голы, получить награду лучшему игроку матча.

– Оценка у вас тоже самая лучшая . Уже видели?

– Еще нет.

– Можно уже сказать, что "Шахтер" вернулся и уже такой, какой мы привыкли видеть в прошлом сезоне?

– Я надеюсь. Надеюсь, что будем в каждой игре показывать такой футбол, как сегодня во втором тайме.