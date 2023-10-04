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Сикан - о критике: даже после такой игры ничего не изменится. Такие у нас, к сожалению, люди
Горняки вырвали победу у Антверпена
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан после
– Честно, мне кажется, что даже после такой игры это останется. И ничего толком не изменится. Такие у нас, к сожалению, люди. Но мы будем только улучшаться, надеюсь.
– Доволен собой?
– Конечно, доволен. Но больше всего доволен командой.
– Таккие 2 разных тайма.
– Я могу сказать только одно – во втором тайме был "Шахтер" и была команда. Мы перевернули игру, сделали этот камбэк вместе с командой и штабом. Болельщики, которых было много, нам очень помогли.
– Тогда логичный вопрос – кто был в первом тайме?
– Не знаю.
– Это ваши дебютные голы в еврокубках. Какие вообще эмоции?
– Это, знаете, маленькая мечта – забить первые голы, получить награду лучшему игроку матча.
–
– Еще нет.
– Можно уже сказать, что "Шахтер" вернулся и уже такой, какой мы привыкли видеть в прошлом сезоне?
– Я надеюсь. Надеюсь, что будем в каждой игре показывать такой футбол, как сегодня во втором тайме.
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