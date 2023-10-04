Артем Федецкий: Поединок в Антверпене прибавит положительных эмоций Шахтеру

Своими мыслями о втором матче донецкого "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов с бельгийским "Антверпеном" (3:2) с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок команды горняков Артем Федецкий.

- После первого тайма хотелось выключить телевизор и вообще не смотреть футбол, - признался он. - Однако хорошо, что этого не сделал (улыбается). Ребята из донецкой команды проявили характер и полностью изменили рисунок игры. Они начали "высоко" прессинговать и сразу активнее идти в отбор. На мой взгляд, особенно эффективно сыграла центральная ось "Шахтера" - Судаков – Степаненко – Крыськив. Как ни крути, а ребята победу заслужили. Во втором тайме абсолютно весь футбольный фарт был на нашей стороне.

- Придаст ли этот выигрыш вдохновения "Шахтеру" в групповом турнире Лиги чемпионов?

- Время покажет. Соперники-то у горняков непростые – взять хотя бы "Барселону". В футболе одна успешно проведенная игра ничего не дает, так что вряд ли стоит от нее отталкиваться в рассуждениях о будущих делах в группе. Не считаю, что это правильно. Команду можно назвать крутой, когда она демонстрирует стабильную игру. Хотя поединок в Антверпене, конечно же, прибавит положительных эмоций и уверенности нашим футболистам, и подготовка к следующим матчам будет проводиться на позитиве.

- Как считаете, победа над "Антверпеном" свела на нет появившиеся было разговоры о возможной отставке главного тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена?

- Решение о том, увольнять его или нет решать лишь одному человеку – владельцу клуба Ринату Ахметову. Для меня было большим удивлением, когда из "Шахтера" уволили Игора Йовичевича. Рисунок игры команды во втором тайме антверпенского матча напомнил мне стиль игры, который был в период работы хорватского тренера.

- Что, на ваш взгляд, могло поменять ситуацию к лучшему во время перерыва?

- Не знаю. Возможно, был мужской разговор в раздевалке. Наверняка главный тренер стал по-другому разговаривать с футболистами. Ведь проявлять какие-то эмоции, кричать или "пихать" в перерыве, когда у игроков не было никакой уверенности в первом тайме и команда не выглядела целостно, еще больше загонять ребят в психологическую яму не имело смысла. В подобных случаях нужен лишь правильный анализ, что и сделал ван Леувен. Он наверняка достучался до сознания подопечных, сказал, что впереди еще целых сорок пять минут. А если учесть, что в футболе ситуацию можно изменить буквально за две минуты, выиграв финал Лиги чемпионов (так было в сезоне-1998/99, когда проигрывавший "Баварии" со счетом 0:1 "Манчестер Юнайтед" в ходе трех компенсированных ко второму тайму минутах сумел забить два мяча – прим. ред.), то целого тайма вполне достаточно, чтобы изменить ход матча в свою пользу. Тем более, одним из важнейших составляющих в футболе является психологический фактор. Важно, чтобы футболисты поверили в то, что они способны перевернуть все с ног на голову. Лично я был приятно удивлен совсем другой картинкой игры ребят после перерыва. Во второй половине матча они были настоящей командой, проявляя завидную общность в действиях. Играли "один за всех", подстраховывая друг друга. И если в первом тайме донецкая команда была полностью расбалансированной, то во втором, повторюсь, все выглядело совершенно по-другому. Стало быть, могут! Тренер же не обязан прибегать к тем или иным крайним мерам, ведя поиск виновных в пропущенных мячах. Футбол – такая игра, что чьей-то вина в пропущенном мяче всегда будет, это однозначно. В таких случаях наоборот – нужно ребят объединить, подобрать нужные слова, чтобы они поверили в себя. Тогда они непременно покажут себя во всей красе. Собственно, что они в Антверпене и сделали.

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