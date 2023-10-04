ЛЧ. Селтик - Лацио 1:2. Десять лет и продолжается

Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур

Глазго. "Селтик Парк"

"Селтик" - "Лацио" 1:2

Голы: Фурухаши 12 - Весино 29, Педро 90+6

"Селтик": Харт, А. Джонстон, Филлипс (Картер-Викерс 62), Скейлс, Тейлор, МакГрегор, О'Райли, Хатате (Бернардо 72), Маеда, Фурухаши (Гьон-Ю 86), Хьюн-Юн Янг (Пальма 62)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 84), Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Весино, Камада, Луис Альберто (Гендузи 68), Фелипе Андерсон (Исаксен 68), Иммобиле (Кастельянос 72), Дзакканьи (Педро 85)

Предупреждения: Филлипс 45+2, Пальма 83 - Луис Альберто 61, Кастельянос 75, Весино 90+2

Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Шесть лет "Селтик" не побеждал в групповом турнире Лиги Чемпионов и выше. Дома он этого не делал и вовсе десять лет. За последние пять лет он даже уступил на "Селтик Парк" таким командам как "Клуж", пражская "Спарта", "Ференцварош", "Буде/Глимт", "Копенгаген". Как раз "Лацио" во время этого отрезка дома переиграл. Еще и отыгравшись с 0:1 и забив победный гол на 89-ой минуте. Но Лига Европы - не Лига Чемпионов.

Брендан Роджерс говорил о желании вновь превратить домашний стадион в крепость. Требовал начать сегодня максимально интенсивно, "сразу же с пятой передачи", ошеломить соперника. Шансы ошеломить были, поскольку римляне начали сезон в своей лиге ужасно, идут там лишь 16-ми, нервничают. Говорят о конфликте между главным тренером Маурицио Сарри и президентом Клаудио Лотито. Оба высказываются несдержанно.

Ошеломить вначале удалось. Под мощным прессингом "Лацио" не выдержал. Точнее, когда казалось, что все-таки выдержал, пропустил. Красивая комбинация в центре поля, треугольник, Маеда на О"Райли, тот выводит Фурухаши, а японец пробивает под Проведелем. Вратарь, автор гола, спасшего ничью дома против "Атлетико" в предыдущем туре, пожалуй, мог сделать больше.

Впрочем, его партнеры по команде сделали больше. Через борьбу, жесткость, более спокойный розыгрыш мяча они вернулись в игру. В целом игра сегодня была невысокого уровня. Не уровня Лиги Чемпионов. Команды мало создавали. Но желания и борьбы было предостаточно. "Лацио" поборолся и сравнял счет. Романьоли замыкал головой угловой, получился пас, Весино также пробил головой, и Харт лишь коснулся мяча.

Второй тайм уже начался более на равных. Перспективные прорывы обеих команд завершались либо неудачным последним пасом, либо слабым или неточным ударом. Разве что Проведель с трудом отбил опасный штрафной удар Хатате, а Харт более уверенно - удар Камады после прорыва.

Между 75-ой и 80-ой минутами "Селтик" начал штурм. Романьоли отчаянным подкатом заблокировал прорыв Пальмы, один из навесов игрок "Лацио" направил в сторону своих ворот. Где уверенно стоял Проведель. Заброс справа, Пальма принимает слева и бьет низом в ближний угол. Однако Маеда по пути в прыжке ножницами через себя чуть задел мяч, и это совершенно ненужное действие отправило автора гола в офсайд.

Казалось, что матч уже завершится вничью. Но вдруг на последних секундах "Лацио" устроил контратаку. Вновь, как и в первом туре, он изменил результат в свою пользу ударом головой после 94-ой минуты. Сыграли замены. В итоге не Пальмы, а Гендузи и Педро. Навес справа, умный удар в дальний угол на грани офсайда.

В 2019-ом году в обоих матчах Лиги Европы "Селтик" пропустил первым, но победил "Лацио" со счетом 2:1, забивая решающие голы после 88-ой минуты. На этот раз "орлы" отплатили такой же монетой. Хотя бы частично сняв постоянную критику в Италии в их адрес за провалы в Еврокубках. Они с четырьмя очками после двух туров. А "обручи" с нулем, и просвета в их черных сериях в Лиге Чемпионов не видно.