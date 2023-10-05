Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном
Все еще может быть
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в Бельгии обыграл "Антверпен" 2:3.
В параллельном матче тура в Португалии "Порту" проиграл "Барселоне" 0:1.
Таким образом, после 2-х туров таблицу группы возглавляет "Барса" с двумя победами.
"Порту" остается на втором месте, "Шахтер", имея равенство с португальцами, поднялся на третью позицию.
Напомним, что две первых команды группы выходят в весеннюю часть ЛЧ. Команда, которая заняла третье место, квалифицируется в Лигу Европы.
Популярное сейчас
- Антверпен – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Поплыли: Шахтер пропустил второй в матче с Антверпеном – Видео
- Россия прибегает к новой тактике, чтобы не дать Украине удерживать позиции - New York Times
- Наполи – Реал. Онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
Новости по теме
- 00:16 Зарубежные Вирт: Антверпен? Как беспомощно в последнее время Шахтер защищается, то становится тревожно
- 21:48 Зарубежные Вацко: Цены на билеты на матчи ЛЧ в Германии Шахтер выставляет на уровне Баварии
- 10:37 Украинские Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября