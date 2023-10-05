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С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном

Лига Чемпионов
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С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в Бельгии обыграл "Антверпен" 2:3.

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В параллельном матче тура в Португалии "Порту" проиграл "Барселоне" 0:1.

Таким образом, после 2-х туров таблицу группы возглавляет "Барса" с двумя победами.

"Порту" остается на втором месте, "Шахтер", имея равенство с португальцами, поднялся на третью позицию.

Напомним, что две первых команды группы выходят в весеннюю часть ЛЧ. Команда, которая заняла третье место, квалифицируется в Лигу Европы.

С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном - изображение 1
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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Порту Антверпен
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