С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном

"Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов в Бельгии обыграл "Антверпен" 2:3.

В параллельном матче тура в Португалии "Порту" проиграл "Барселоне" 0:1.

Таким образом, после 2-х туров таблицу группы возглавляет "Барса" с двумя победами.

"Порту" остается на втором месте, "Шахтер", имея равенство с португальцами, поднялся на третью позицию.

Напомним, что две первых команды группы выходят в весеннюю часть ЛЧ. Команда, которая заняла третье место, квалифицируется в Лигу Европы.